Techniken und Kniffe erlernt

Walldürn.Voll auf ihre Kosten kamen am Montagnachmittag im Rahmen der Walldürner Ferientage alle Freunde des Inline-Skatings. In Kooperation mit der Signal-Iduna-Nova-Gruppe in Walldürn fand auf der Landebahn des Flugplatzes unter fachmännischer Anleitung von Sportlehrer Reiner Paul aus Königheim ein Inline-Skating-Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Er war mit insgesamt 30 jugendlichen Teilnehmern im Alter von acht bis 14 Jahren gut frequentiert.

Praxisnaher Unterricht

Im Verlauf des ersten von insgesamt zwei jeweils eineinhalbstündigen Kursen konnten alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen praxisnah die Techniken und Kniffe des Inline-Skatings erlernen; so unter anderem die verschiedenen Brems-, Kurven- und Falltechniken. Des Weiteren wurde allen Teilnehmern ein gezieltes Ausrüstungs-Know-how vermittelt. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019