Teile eines Traktors gestohlen

Anzeige

Walldürn.Die Polizei sucht Diebe, die sich einen Traktor als Ziel ausgesucht hatten. In der Zeit zwischen Montagmittag und Donnerstagvormittag stahlen die Unbekannten an dem in der Walldürner Georg-Mendel-Straße abgestellten grünen Deutz-Trecker den Deckel des Ölstutzens, den Ölmessstab, zwei Ketten und ein Stahlseil. Außerdem rissen die Täter ein Stromkabel ab, so dass das Fahrzeug nicht mehr ansprang. Verdächtige Beobachtungen in der tatrelevanten Zeit sollen dem Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282/926660 mitgeteilt werden