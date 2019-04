Teilhabe für alle Pilger ermöglichen

Die Walldürner Wallfahrtsleitung will Rahmenbedingungen schaffen, um auch behinderten und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen die Teilhabe an der Wallfahrt zu ermöglichen.

Walldürn. Es ist eines der aktuell beherrschenden Themen: die Teilhabe für alle Menschen. Bedingt durch den demografischen Wandel und einer älter werdenden Gesellschaft fällt es einer zunehmenden Zahl an Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränken schwer, an Veranstaltungen teilzunehmen.

Oftmals können liebgewonnene Besuche nicht mehr durchgeführt werden. Betroffene Menschen müssen sich von ihnen wichtigen Gewohnheiten verabschieden. Darunter leidet die Lebensqualität jedes Einzelnen. Die Gesellschaft ist daher gefordert für diese Menschen bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um dem Anspruch einer „Teilhabe für alle“ gerecht zu werden.

Ebenerdige Eingänge

Dieses Ziel gilt auch für Walldürn als größtem eucharistischen Wallfahrtsort in Deutschland. Diese Herausforderungen zu realisieren und mit geeigneten Maßnahmen allen Pilgern und Gläubigen eine bestmögliche Teilnahme am Wallfahrtsgeschehen zu ermöglichen, das ist der Anspruch. Und: Bei näherer Betrachtung ist die Situation für Pilger mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, die sich zum kostbaren Blut nach Walldürn aufmachen, in vielen Bereichen gut.

Die nicht einfache topographische Situation in der Innenstadt ermöglicht es dennoch den Wallfahrern mit Mobilitätseinschränkungen, bis an die Basilika und den dortigen Behindertenparkplätzen zu gelangen. Bis auf die Außentreppe am Blutaltar sind alle anderen Eingänge problemlos mit dem Rollstuhl oder mit Gehhilfen zu meistern. An mehreren Terminen in der Hauptwallfahrtszeit, wie beispielsweise dem Walldürner Krankentag, am Kleinen Blutfeiertag mit Krankentag und Antoniusfeier oder am Montag nach dem dritten Wallfahrtssonntag, der eigens für die Bewohner des Geriatriezentrums, den Gästen im Odenwald-Hospiz und den Besuchern der Tagespflege gewidmet ist, wird diese gute Erreichbarkeit der Basilika deutlich und die Teilnahme an den Heiligen Messen und Andachten möglich.

Seit vielen Jahren ist auch das Berühren des Blutschreins möglich, der dann aus dem Blutaltar herausgenommen und vor dem Hochaltar für alle Pilger gut zugänglich aufgestellt wird. Ansonsten wäre der Schrein nur über eine schmale Treppe hinter dem Blutaltar zu erreichen – für Menschen mit Behinderung nahezu unmöglich. Auch alle Opferkerzen-Ständer sind in der Basilika gut erreichbar und ermöglichen jedem ein leichtes Entzünden der Kerzen. Das Pfarr- und Gemeindezentrum direkt neben der Basilika verfügt über einen Fahrstuhl mit dem man mühelos in den ersten Stock zur Franziskuskapelle gelangen kann. In der Wallfahrtszeit findet dort ganztägig von 8.45 Uhr bis 18 Uhr eine eucharistische Anbetung vor dem Allerheiligsten statt.

Auch das Wallfahrtsbüro ist über eine Rampe gut zu erreichen und es können bequem Heilige Messen bestellt und Wallfahrtsgegenstände erworben werden. Die sanitären Einrichtungen können ebenso mit dem Fahrstuhl im Untergeschoss aufgesucht werden. Zudem sind weitere sanitäre Einrichtungen um die Wallfahrtsbasilika barrierefrei zugänglich. Auch das Elfenbeinmuseum mit seinen Schnitzereien und sakralen Ausstellungsgegenständen hat über den Pfarrhof einen ebenerdigen Zugang.

Kommunikation stärken

Ganz oben auf der Wunschliste der Wallfahrtsleitung steht noch die barrierefreie Erreichbarkeit der Lourdes-Grotte oberhalb des Freialtars. Aktuelle Gespräche und Überlegungen lassen darauf hoffen, dass auch für die nach dem Brand restaurierte Lourdes-Grotte zukünftig ein entsprechender Zugang vom Wallfahrtsplatz aus geschaffen wird.

Die Wallfahrtsleitung ist sich dieser Herausforderung in puncto barrierefreies Wallfahren bewusst und will verstärkt darauf achten, dass durch eine entsprechende Kommunikation nach außen diese Angebote in der Wahrnehmung mehr Aufmerksamkeit erzielen und somit die Betroffenen dadurch besser informiert werden. adr

