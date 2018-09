Teilnehmer laufen Marathonstrecke

Walldürn.Zum dritten Male in Folge führt der Odenwaldklub am Samstag, 8. September, eine Marathonwanderung mit 42,5 Kilometer Streckenlänge durch. Die Wanderung startet um 7.45 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof in Buchen. Um dorthin zu gelangen, treffen sich die Mitwanderer aus Walldürn um 7.15 Uhr am Bahnhof in Walldürn, von dort geht es mit dem Bus Nr. 841 nach Buchen.

Viele Höhenmeter

Über das Stürzenhardter Brückle führt die Tour durch das Steinbachtal nach Steinbach, dann weiter über Ünglert, Donebach, Preunschen und Buch bis Amorbach. Diese Strecke beträgt 26 Kilometer, 490 Meter Aufstieg und 640 Meter Abstieg. In Amorbach gibt es eine kleine Einkehr im Café „Schlossmühle“, wer will kann von dort auch mit dem Bus nach Walldürn zurückfahren.

Weiter geht es dann über Schneeberg und Gerolzahn wieder nach Walldürn, diese Strecke beträgt 16,5 Kilometer, 450 Meter Aufstieg und 190 Meter Abstieg. Abschließende Einkehr ist dann im Gasthaus „Hirsch“. Für unterwegs ist Marschverpflegung vorgesehen, die Wanderführer sind Günter Schmidt, Telefon 06282/1296, Lothar Wohlfarth und Helmut Dollinger. Gäste sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.09.2018