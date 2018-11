Teilstück wird ausgebaut

Glashofen/Neusaß.Die Stadt Walldürn erweitert und saniert ihr Kanalnetz in Glashofen/Neusaß. Gemäß der Entwässerungskonzeption aus dem Jahre 1995 wird der Ortsteil Glashofen-Neusaß im Trennsystem entwässert. Zu einem Großteil wurde diese Vorgabe bereits umgesetzt.

Das fehlende Teilstück der Entwässerung von circa 120 Meter Länge in der Ortsdurchfahrt, Gerolzahner Straße, K 3913, wird zurzeit ausgebaut. Dank der Förderzusage des Landes Baden-Württemberg und durch die Unterstützung des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises, Fachbereich Wasserwirtschaft, Boden- und Gewässerschutz, wurde die Maßnahme vom Ingenieurbüro Sack & Partner, Adelsheim geplant und ausgeschrieben. Der Auftrag für die Bauarbeiten gin an die Firma Horst Flicker, Limbach. In der vergangenen Woche wurde mit den Vorarbeiten begonnen und die Umleitungsbeschilderung angebracht.

Derzeit sind die Bauarbeiten in vollem Gange.

