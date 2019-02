Temporeiche Tänze aufs Parkett gelegt

Glashofen.Die Stimmung am Samstag beim Kinder- und Seniorennachmittag der FG „Höhgöiker“ in der Sporthalle war von Anfang an ausgelassen. Überwiegend die jüngeren, aufwendig kostümierten Narren trugen mit ihrer Feierlaune zum Gelingen der Sitzung bei. Das Narrenvolk bekam vom Vizepräsidenten Alexander Beuchert ein hausgemachtes Faschingsmenü serviert, das musikalisch von DJ Flachsi (Nico Flachs) umrahmt wurde.

Wer zum ersten Mal in Glashofen Gast war, staunte nicht schlecht über die närrischen Qualitäten der Jüngsten aus der Region. Mit 16 Nummern begeisterten sie das Publikum, das sich von der guten Laune anstecken ließ. Mit reichlich Beifall ernteten die Aktiven den verdienten Lohn ihrer Arbeit.

„Bühne frei“ hieß es zunächst für die Tänzer des Kindergartens Glashofen, die zum Thema „Tanz der Pinguine“ eine tolle Show auf das Parkett brachten. Leichtfüßig setzten einmal mehr auch die „Dürmer Äffle“ Akzente. Bei ihrem Schautanz „Wie wir Trolle wirklich sind“ war ihnen keine Bewegung zu schwer. Strammen Schrittes ging es weiter mit der Juniorengarde der FG „Höhgöiker“. Sie wussten mit ihren Gardetanz mit einer gelungenen Choreographie und einer sportlichen Ausführung zu gefallen.

Danach war die Kinderschautanzgruppe der FG „Fiedeler Aff“ Walldürn mit ihrem Schautanz „Was steckt in dem Ei“ eine wahre Augenweide. Dem hochkarätigen Spektakel setzte die Kindergarde der FG „Aaldemer Dunder“ mit einem beeindruckenden Gardetanz tänzerisch die Krone auf. Farbenprächtig und temporeich begeisterte die Kükengarde aus Glashofen, die schon in jungen Jahren mit einem detaillierten einstudierten Tanz als „Weihnachtswichtel“ glänzten. Einen feschen Tanz legte die gut aufgelegte Vizemeisterin des Narrenrings Main-Neckar, Tanzmariechen Mia Riehl von der FG „Höhgöiker“, aufs Parkett. Unverkennbar, dass hier ein selbstbewusstes Talent heranwächst. Einen tänzerischen Augenschmaus bot im Anschluss die Juniorengarde der FG „Stedemer Beesche“ mit ihrem Gardetanz.

Den bunten Reigen setzte die Kinderschautanzgruppe der FG „Hettemer Fregger“ mit dem Schautanz „Wild West“ fort. Dann tanzte sich die Präsidentengarde der FG „Höhgöiker“ in die Herzen der Zuschauer. Kostümiert als Hexen und Fledermäuse betraten die Akteure der gemischten Schautanzgruppe der FG „Höhgöiker“ die Bühne und zogen mit ihrem Tanz „Walpurgisnacht“ das Publikum in ihren Bann.

Mit einem gut einstudierten Gardetanz wartete die Juniorengarde der FG „Hordemer Wölf“ auf, ehe das Männerballett der Spielvereinigung SV Wetterdorf-Glashofen/SV Rippberg als „Girls visa Boys“ auftrat. Aufwändig kostümiert zeigte die Jugendschautanzgruppe der FG „Götzianer Heddeböer“ mit Après Ski“ eine ausdruckstarke Show. Völlig synchron und somit Sinnbild für vorbildlichen Gardetanz waren die Mädels der Juniorengarde der FG „Höpfemer Schnappsbrenner“.

Die Schautanzgruppe der FG „Lustige Vögel“ Schweinberg befand sich mit ihrem Schautanz auf „Männersuche in der Antike“.

Den gelungenen Schlusspunkt unter ein tolles Programm setzten alle aktiven Tänzer und Tänzerinnen der FG „Höhgöiker“ als quirlige und gute Laune versprühende Küken in passender Maskerade. Zum Schluss dankte Vizepräsident Alexander Beuchert allen Aktiven und Helfern sowie dem Publikum. Beim großen Finale gab es traditionell Süßigkeiten für die Kinder, die von den örtlichen Firmen und Vereinen gespendet worden waren. hape

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019