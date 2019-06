Tennis–Jugendtage finden im Juli statt

Walldürn.Die unter dem Motto „Spaß am Spiel – der Tennissport“ stehenden „Tennis-Jugendtage“ des Tennisclubs „Rot-Weiß“ für Anfänger und junge Tennisspieler finden im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt am 27. und 28. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr auf der TC-Tennisanlage in Walldürn-Süd statt und en-det am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr mit einem Grillfest und einem Vorspiel der teilnehmenden Kinder und einer kleinen Demonstration der erlernten Tenniskünste. Verwandte und Bekannte sind dazu willkommen.

Auch in diesem Jahr steht natürlich wieder das Tennisspielen im Vordergrund. Zur Abwechslung stehen aber auch andere sportliche Alternativen zur Verfügung. Teilnehmen können an diesen beiden „Tennis-Schnuppertagen“ des TC „Rot-Weiß“ interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren. Die Teilnehmergebühr beinhaltet die sportliche Betreuung, das Mittagessen und Getränke an beiden Tagen. ds

