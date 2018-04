Theater im Schulhof

Anzeige

Walldürn.Mit zwei Aufführungen endet die Saison der Badischen Landesbühne in Walldürn. Um 17 Uhr gibt es eine Kindervorstellung, gezeigt wird der „Räuber Hotzenplotz“. Um 20.30 Uhr wird dann „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais gezeigt.

Otfried Preußlers „Der Räuber Hotzenplotz“ wurde 1962 erstmals veröffentlicht und begeistert seitdem Generationen junger Leser. Der ebenso rüpelhafte wie charmante Bösewicht und seine beiden flinken Gegenspieler versprechen im Theatersommer abenteuerliche Unterhaltung für die ganze Familie.

Beaumarchais stieg am Hof Ludwigs XV. vom Uhrmacher zum königlichen Sekretär mit Adelstitel auf, zog so die Missgunst des Hochadels auf sich, wurde in Gerichtsprozesse verwickelt, kam zu einigem Vermögen, das in der Französischen Revolution wieder zerrann. Sein abenteuerliches Leben spiegelt die Zustände im vorrevolutionären Frankreich ebenso wider wie seine Komödien, in denen der Dritte Stand mit Klugheit und Geschick gegen die Willkür des Adels aufbegehrt.