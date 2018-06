Thomas Geiger wurde im Amt bestätigt

Anzeige

In der Saison 2017/18 tanzten 51 Tänzerinnen und Tänzer in drei Tanzgruppen. Die Mäusegruppe hatte unter der Leitung der Trainerinnen Selina Kaiser, Sophie Rathmann, Franziska Schneider und Melissa Schneider vier Auftritte, die Jugendschautanzgruppe unter der Leitung der Trainerinnen Patricia Hajek, Julia Hajek und Shakira Link insgesamt elf Auftritte, die Aktive Schautanzgruppe unter der Leitung ihrer Trainerinnen Lisa Englert, Milena Geiger, Jenny Kaiser, Anne Maier und Christin Waller 15 Auftritte.

Den Kassenbericht erstattete Schatzmeister Bodo Horn, dem von den Kassenrevisoren Jürgen Hennig und Hans Fröschen eine einwandfreie Kassenführung bestätigt wurde. Die von Jürgen Hennig beantragte Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands erfolgte einstimmig.

Für 11-jährige Treue zum Verein wurden mit einer Urkunde und Ehrennadel geehrt: Tobias Frank, Sabine Geiger, Thomas Geiger, Tim Geiger, Alyssa Hamsik, Agnieska Kriwalsky, Andrzej Kriwalsky, Natalia Kriwalsky, Michelle Mages, Kerstin Müller, Miriam Schmitt und Xenia Schwab.

Langwierige Angelegenheit

Nach der Ernennung von Jürgen Schmeiser zum Wahlleiter entwickelte sich im Zuge der Neuwahl des Vorstands die Wahl des Vorsitzenden zu einer langwierigen Angelegenheit mit einem teilweise recht turbulenten Verlauf.

Letztendlich endete die Wahl mit einem knappen Wahlerfolg von 25:21 Stimmen für den bisherigen Amtsinhaber Thomas Geiger gegenüber der Gegenkandidatin Daniela Windisch.

Der Wahl vorausgegangen war zuvor nach dem Einbringen der beiden Wahlvorschläge für das Amt des Vorsitzenden der Antrag aus der Reihen der Mitglieder heraus auf eine geheime Wahl des gesamten Vorstands. Daraufhin entbrannte eine heiße Debatte über die Wahlberechtigung der anwesenden Mitglieder, die erst nach einer längeren Sitzungsunterbrechung mit zwischenzeitlicher nochmaliger eingehender Überprüfung der Vereinssatzung und Überprüfung der Anwesenheitsliste auf die genaue Art der Mitgliedschaft (Einzelmitgliedschaft oder Familienmitgliedschaft) durch den Wahlleiter und eine Wahlkommission endgültig abgeschlossen wurde, ehe es dann zur geheimen und namentlich durchgeführten Neuwahl kam. 46 der anwesenden Vereinsmitglieder waren stimmberechtigt.

Bevor Schmeiser das Wahlergebnis bekannt gab, richtete er beschwichtigende Worte an alle Anwesenden, um so die offensichtlich verhärteten Fronten zwischen den beiden Wahllagern etwas aufzulockern und um eine konstruktive und freundschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins zu erbitten.

Dann teilte er der Versammlung das Ergebnis mit: 25 Stimmen entfielen auf den bisherigen Amtsinhaber Thomas Geiger, 21 Stimmen auf die Gegenkandidatin Daniela Windisch. Thomas Geiger ging damit als Vorsitzender des TSC aus dieser Wahl hervor.

Nachdem die Mitgliederversammlung beschlossen hatte, die restlichen Wahlvorgänge nicht mehr geheim, sondern per Akklamation durchzuführen, führten diese zu folgendem Ergebnis: 2. Vorsitzender Alexander Büttner; Schatzmeister Bodo Horn; Schriftführerin Doris Eder; Kassenprüfer Hans Fröschen und Jürgen Hennig. Alle Vorstandsmitglieder wurden jeweils mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Ralf Hajek wurde als Jugendleiter in seinem Amt bestätigt.

Trainerteams vorgestellt

Thomas Geiger stellte die Trainerteams für die Fastnachtskampagne 2018/ 2019 vor, in der der TSC mit vier Tanzsportgruppen vertreten sein wird. Als Trainerinnen beziehungsweise Co-Trainerinnen werden fungieren: in der „Mäusegruppe“ Emily Müssig, Franziska Schneider und Melissa Schneider; in der „Jugendschautanzgruppe“ Patricia Hajek, Julia Hajek und Shakira Link; in der neu gegründeten Juniorengruppe Selina Kaiser und Sophie Rathmann; in der gemischten Großen Schautanzgruppe Lisa Englert, Jenny Kaiser, Milena Geiger, Anne Maier und Christin Waller.

Termine

Abschließend gab Geiger noch Termine bekannt: 13. Juli Trai-ningstag mit anschließendem Grillen; 7. bis 9. Dezember Teilnahme am Weihnachtsmarkt mit einem Aktionsstand; 16. Dezember Besuch eines großen Weihnachtsmarkt; 22. Februar 2019 2. Dürmer Faschenachtsball des TSC im „Haus der offenen Tür“. ds

