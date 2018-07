Tiere zeigten bei Prüfung ihr Können

Anzeige

Folgende Teams stellten sich zur Begleithundeprüfung (BH) vor: Sabrina Gehringer mit Malu; Bianca Joseph mit Kurt; Kerstin Arbogast mit Sunshine in the Dark ACE; Claudia Link mit Balu; Arndt Kirchgessner mit Billy Team Gigelsfelsen; Sophia Blum mit Pyco von King‘s Castle und Isolde Hartmann mit Zora vom Vogelsberger Südhang. Weiterhin erfolgreich an diesem Sonntag war Mailo vom Ortskern mit seiner Besitzerin Andrea Kreis in der Fährtenprüfung FPr1. In der IPO 2 wurden drei Hunde dem Leitungsrichter Harald Hohmann vorgeführt. Dies ist eine Schutzhundeprüfung mit drei Teilprüfungen, bestehend aus der Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst.

Der Vorsitzende Jürgen Hartmann fungierte an diesem Tag als Prüfungsleiter. In seiner Ansprache begrüßte er die vielen Zuschauer, dankte Leistungsrichter Harald Hohmann für die Zusage, die Prü-fung zu richten sowie für dessen faires Richten. Wie Hartmann betonte, sei es ohne Hundesportler, die das ganze Jahr trainieren, nicht möglich eine Prüfung durchzuführen. Er dankte allen, die zum Gelingen der Prüfung beigetragen haben.

Auf nächste Ziele konzentrieren

Im Schlusswort von Leistungsrichter Harald Hohmann appellierte dieser an die Teilnehmer, sich nicht auf den erlangten Lorbeeren auszuruhen, sondern sich schon jetzt auf das nächste Ziel zu konzentrieren und dankte dem Vorsitzenden und Prüfungsleiter Jürgen Hartmann für die hervorragend vorbereitete Veranstaltung. ds

