Tierischer Besuch zum Fest

Walldürn.Ob Pferde, Hühner, Hasen oder der Wolf: Auf einen tierisch gelungenen Tag der offenen Tür kann das „Haus am Limes“ der Johannes-Diakonie zurückblicken. Den zahlreichen Besuchern des Geländes an der Wettersdorfer Straße wurde ein buntes Programm und jede Menge Information geboten, unter anderem eine Geburtstags-Präsentation „Fünf Jahre Wohn-Pflegeheim Haus am Limes“.

Sinnespfad eingeweiht

Den Auftakt zum Fest machte ein Gottesdienst mit Pfarrer Karl Kreß. Dieser durfte auch gleich gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses den neuen Sinnespfad einweihen. Unterhaltsam wurde es dann beim Theaterstück „Rotkäppchen“, bei dem sich jede Menge Tiere aus dem Wald unter das Publikum gemischt hatten. Aufführende waren Bewohner und Mitarbeiter des „Hauses am Limes“. Weitere Höhepunkte auf der Bühne: Schautanz, der Singkreis und natürlich Zauberer Bennini, der für magische Momente sorgte.

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, bei Hausführungen die Räumlichkeiten des Wohn- und Pflegeheims für Menschen mit Unterstützungsbedarf kennenzulernen, andere informierten sich über die Angebote der Johannes-Diakonie, insbesondere über die Ausbildungsangebote der Fachschule für Sozialwesen. Tatkräftig unterstützt wurde die Organisation des Festes einmal mehr durch die benachbarten Pfadfinder des Stammes Wildenburg, die eine Spielstraße für junge und jung gebliebene Gäste anboten.