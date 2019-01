Tipps für Bewerbungen

Amorbach.Für einzelne Schüler des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach fand eine Infoveranstaltung zum schriftlichen Bewerbungstraining bei Oberstudienrätin Alexandra Werani statt.

Hierbei wird den Schülern die Möglichkeit geboten, sich auf eine Muster-Anzeige aus einem breitgefächerten Dossier fiktiv zu bewerben. Zumeist stammen die Stellenanzeigen, sei es für ein Duales Studium, ein FSJ oder eine Ausbildung, von Unternehmen aus der Region, welche in Kooperation mit der Schule stehen. Die vollständigen Bewerbungen der einzelnen Schüler werden dann unter der Koordination von Alexandra Werani an die externen Partner weitergeleitet, welche diese Korrektur lesen. Ein individuelles Feedback der Experten erhalten die Schüler später in einem persönlichen Gespräch, per Telefon oder auf elektronischem Wege.

Bereits seit 2011 wird dieses Modul für die Oberstufe des Gymnasiums angeboten. Ziel ist es, das Schreiben von Bewerbungen zu trainieren sowie den Schülern einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten nach dem Abitur zu verschaffen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019