Toilettenanlage verwüstet

Walldürn.Die Polizei sucht die Verursacher einer Sachbeschädigung in Walldürn sowie Zeugen. Unbekannte wüteten in der vergangenen Woche in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der öffentlichen Toilettenanlage in der Burgstraße. Sie rissen den Handtuchhalter heraus und zerbrachen Toilettendeckel. Da die Polizei keine Hinweise auf die Täter hat, sollen sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Telefon 06282/926660 beim Polizeiposten Walldürn melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.01.2019