Tradition bewahrt und Zukunft gesichert

Am 14. Oktober 1993 hatten die Mitglieder der SV Fortuna und des FC Kickers den Weg für die Fusion beider Vereine geebnet. Seitdem schreibt die Eintracht die Walldürner Fußballgeschichte fort.

Walldürn. Mit einem Festakt am Sonntag im Clubheim hat die Eintracht ’93 Walldürn ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Im Mittelpunkt standen die Ansprache von Landrat Dr. Achim Brötel, Grußworte der Ehrengäste und Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Romy Schärpf am Keyboard.

Eintracht-Vorsitzender Jürgen Mellinger erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass vor 25 Jahren im Pfarrheim die Weichen für eine neue Fußball-Ära in Walldürn gestellt wurden. Um die Fusion der damaligen Fußballvereine SV Fortuna und FC Kickers vorzubereiten, sei damals die Eintracht ’93 gegründet worden – ein neuer Fußballverein, in dem die Tradition der beiden alteingesessenen Vereine bewahrt und gleichzeitig die Zukunft des Fußballsports in Walldürn gesichert werden sollte. „Heute sind wir stolz auf 25 Jahre Eintracht, stolz auf eine über 100-jährige Geschichte des Fußballsports in Walldürn“, so Mellinger.

Bürgermeister Markus Günther erinnerte in seinem Grußwort an die großen Erfolge der 1950er- und 1960er-Jahre, als der Fußball in Walldürn eine Dominante im nordbadischen Raum war. Trotz oder vielleicht sogar wegen dieser Erfolge sei der Fußballsport in Walldürn über 30 Jahre hinweg von der Fan-Gemeinde her in „Kickers“ und „Fortuna“ gespalten gewesen. Erst mit seinem Amtsvorgänger, dem verstorbenen Bürgermeister Karl-Heinz Joseph, habe das fußballerische Potenzial wieder auf einen Verein zentriert werden können. „Ein weiser Entschluss, wie sich gerade heute zeigt, wo es doch immer schwieriger wird, ausreichend Trainer und Jugendbetreuer schon für einen Verein alleine zu finden“, sagte Günther.

Bedeutsame Rolle

Durch das große Engagement vieler Mitglieder und Funktionäre gestalte die Eintracht ’93 ein harmonisches Vereinsleben. So nehme der Verein auch im sozialen und gesellschaftlichen Leben der Stadt eine bedeutsame Rolle ein. Die Eintracht ’93 habe durch all ihre Erfolge Walldürn nach außen hin stets würdig vertreten und sei eine echte Stütze des städtischen Vereinslebens.

Landrat Dr. Achim Brötel warf in seiner Festrede einen kurzen Blick auf die Entwicklung des Fußballsports in Walldürn von 1910 bis 1993 und ging ausführlich auf das Vereinsgeschehen in den zurückliegenden 25 Jahren ein. Er erinnerte an die erfolgreiche Zusammenarbeit im Jugendbereich zwischen dem FC Kickers und dem SV Fortuna als Basis für die spätere Fusion. Die sportliche Not im Seniorenbereich mit dem Abstieg beider Mannschaften innerhalb von zwei Jahren und auch danach ausbleibende sportliche Erfolge führten im November 1992 zu Geheimverhandlungen, die schon im Februar 1993 in offizielle Fusionsgespräche mündeten, ehe es am 24. April 1993 in Mitgliederversammlungen erste Weichen gestellt wurden. Schließlich fand am 14. Oktober 1993 die Gründungsversammlung der Eintracht ’93 statt und nachfolgend die Auflösung der beiden Vorgängervereine. Die Fusion trat schließlich zum 1. Juni 1994 in Kraft.

Erster Vorsitzender der neugegründeten Eintracht ’93 war Bürgermeister Karl-Heinz Joseph. Seine Nachfolge trat 1995 Joachim Mellinger an, der bis dahin das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bekleidet hatte.

Sportlicher Knoten geplatzt

Sportlich dauerte es noch einige Zeit, bis der erhoffte Knoten platzte. 1996 gelang der Reservemannschaft die Meisterschaft und ein Jahr später gewann die erste Mannschaft den Kreispokal. In der Verbandsrunde 1997/98 gelang der Aufstieg in die Landesliga Odenwald und somit war Walldürn nach 20 Jahren wieder erstklassig in der Region. Hinzu kam der Sieg im Kreispokal im gleichen Jahr. Dieses sportliche Glück währte aber nur kurz: Zwei Jahre später folgte der Abstieg in die Bezirksliga.

Dass die Eintracht ’93 Walldürn nicht nur Fußball spielen kann, sondern auch in der Organisation von Großveranstaltungen „spitze“ ist, zeigte sich im Juli 1998 bei der Austragung der Europameisterschaften für Betriebsmannschaften der Firma Braun, im Februar 1999 bei den Badischen Hallenmeisterschaften für Jugendteams in der Nibelungenhalle oder im darauffolgenden Jahr bei der Ausrichtung der Süddeutschen C-Jugendmeisterschaften auf dem Sportgelände Süd.

Im Jahr 2001 folgte ein erneuter Vorstandswechsel, wenn auch nur von vergleichsweise kurzer Dauer. Rolf Günther übernahm die Vereinsführung. Sportlich lief es inzwischen wieder besser. Die erste Mannschaft wurde im Jahr 2002 Vizemeister in der Bezirksliga, stieg ein Jahr später in die Landesliga und wurde zugleich Kreispokalsieger. Im selben Jahr fand im August der Familiensporttag des Badischen Fußballverbands auf dem Sportgelände statt.

Im November 2003 legte Rolf Günther sein Amt nieder, und im darauffolgenden Jahr wurde Harald Dörfler zum neuen Vorsitzenden gewählt. Das Amt übte er bis zum Jahr 2010 aus. Organisatorisch war die Eintracht ’93 in dieser Zeit ebenfalls stark gefordert, beispielsweise bei der „Tour de Ländle“ im Jahr 2005 oder beim Empfang für die Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft, Silvia Neid, im Dezember 2007 in der Nibelungenhalle.

Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft im Jahr 2004 in die Be-zirksliga ging der sportliche Fahrstuhl in der Verbandsrunde 2007/08 zur Abwechslung wieder einmal nach oben, denn nach einem zweiten Platz und einem erfolgreichen Relegationsspiel gegen Königshofen stieg man in die Landesliga auf.

2009 und 2010 waren Verantwortlichen des Vereins zunächst als Baumeister gefragt. Die Sanierung und der teilweise Umbau der beiden Sportheime kostete einiges an Kraft und Geld. Dafür konnte sich das Ergebnis umso mehr sehen lassen.

2010 übernahm Jürgen Mellinger das Amt des Vorsitzenden. Sportlich wurde die Luft in dieser Zeit wieder dünner: In der Saison 2010/11 folgte der Abstieg aus der Landesliga. Zwei Jahre später gelang abermals der Aufstieg, ehe es 2014/15 zum vorläufig letzten Mal wieder nach unten ging. Pünktlich zum Jubiläum 2018 ist nun in Walldürn wieder Landesliga-Fußball zu sehen.

„Hier entsteht Zukunft“

Ungeahnte Kräfte wird der Verein nicht nur für den Klassenerhalt, sondern auch für das Großprojekt Clubheimbau brauchen. „Hier entsteht Zukunft für die Eintracht ’93, und hoffentlich ein Bauwerk, auf dem es künftig hoffentlich mehr zu jubeln und zu feiern als umgekehrt zu beklagen gibt“, sagte Brötel.

Die Zahl der Mitglieder bezifferte er auf aktuell 915. Zwei Drittel davon gehören der Fußballabteilung an, ein knappes Drittel der regional wie international sehr erfolgreichen Sportkarateabteilung. Als erfreulich wertete der Landrat auch den hohen Anteil Jugendlicher im Verein: „Das ist eine hervorragende Basis für eine erfolgreiche Zukunft.“

Weitere Grußworte sprachen anschließend Klaus Zimmermann, vorsitzender des Fußballkreises buchen, Manfred Jehle, Vorsitzender des Sportkreises Buchen, und Volker Lieboner, Vorsitzender der Badischen Sportjugend. Alle drei nahmen Ehrungen verdienter Sportler und Funktionäre vor (siehe Infobox). Zusätzlich überreichte Zimmermann als Vorstandsmitglied des Badischen Fußballverbands der Eintracht ’93 die Jubiläumsplakette des Verbands. ds

