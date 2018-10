Tradition wird hoch gehalten

Schneeberg.Der Schneeberger Freizeit- und Kulturverein „Fuß-Pils“ hält die Tradition der „Kerb“ in der Marktgemeinde hoch. Am Sonntag, 28. Oktober, veranstaltet der Verein wieder das alljährliche Kerbebacken. Die herzhaften und süßen Leckereien gibt es ab 11 Uhr in der Marktstraße beim Anwesen von Elke und Stefan Ort. Den ganzen Tag über backt der Verein im historischen Holzbackofen, um stets frische Kuchen für die Besucher parat zu haben. Sollte das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen wollten, steht den Gästen ein beheiztes Zelt zum längeren Verweilen zur Verfügung.

Mit großem Engagement pflegen Elke und Stefan Ort den historischen Holzbackofen auf ihrem Anwesen. Dieses harmonische Kleinod im Schneeberger Altort ist und bleibt auch zukünftig die Grundlage für das Kerbebacken. Bereits seit Monaten bereitet sich der Verein auf seine große Aufgabe an diesem Tag vor.

Erlös für Kirchengemeinde

Wie bereits im letzten Jahr, kommt der Erlös der Schneeberger Kirchengemeinde zugute. Im vergangenen Jahr haben die Fuss-Pilser den Holzbildhauer Thomas Ort aus Wildsteig in Oberbayern beauftragt eine neue Figur des Evangelisten Lukas zu schnitzen. Der „neue“ gestiftete Evangelist Lukas hat mittlerweile seinen Platz in der verwaisten Nische an der Kanzel in der alten Kirche gefunden. Am Erntedankfest wurde die Figur feierlich gesegnet und der Kirchengemeinde übergeben. Die Gesamtkosten für das Projekt beliefen sich auf rund 2500 Euro. Diesen Sonderpreis hat der Verein nur erhalten, da der Schnitzer Thomas Ort Schneeberger Wurzeln hat und sich der Schneeberger Wallfahrtskirche sehr verbunden fühlt.

Zum Hintergrund: Anfang der 80er Jahre wurde in die Schneeberger Wallfahrtskirche eingebrochen. Hierbei wurde die Figur des Evangelisten Lukas aus der Kanzel in der alten Kirche gestohlen und ist nicht mehr aufgetaucht. Die Fuss-Pilser haben der Kirchengemeinde zugesagt, die Kosten zu 100 Prozent zu übernehmen. Ein einziges Kerbebacken reicht für so eine Summe natürlich bei weitem nicht aus, deshalb fließt auch der diesjährige Erlös des Kerbebackens wieder und voraussichtlich ein Teilerlös aus dem diesjährigen Theaterspiels in die Finanzierung des Evangelisten Lukas mit ein. Thomas Haas

