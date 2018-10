Traditionelle Handarbeit vorgeführt

Gottersdorf.Wenn im Odenwälder Freilandmuseum und im Hof Schüßler haushaltsgeschichtliche Vorführungen stattfinden, nähert sich das Ende der Saison. Am letzten Aktionssonntag in diesem Jahr spielte nicht nur das Wetter hervorragend mit, auch die Damen der Spinnstube Höpfingen bewiesen einmal mehr große Fingerfertigkeit.

In kleiner Besetzung zeigten sie den Besuchern wie früher Textilien für den täglichen Bedarf, aber auch für den sonntäglichen Gebrauch hergestellt wurden. So war zunächst das Spinnen der Wolle zu sehen. Nach dem Färben und trocknen der Wolle wurden einst beispielsweise warme Socken für kalte Wintertage gestrickt oder Topflappen gehäkelt.

Auch in diesem Jahr hatten die Höpfinger Damen ihren mobilen Webstuhl mitgebracht. Weil dieser nicht in die Wohnstube passte, fand die Vorführung vor der Scheune des Hofs Schüßler statt. Dabei hatten die Besucher die Möglichkeit, selbst Hand an den Webstuhl zu legen und den Schützen, auch Schiffchen genannt, zu betätigen.

Während den Vorführungen erzählten die Damen der Spinnstube so manche Anekdote und gaben fachkundliche Auskunft über ihr Handwerk. Neben dem Eingang des Hofs Schüßler konnten die Besucher gestrickte, gehäkelte und gefilzte Waren wie Socken, Handschuhe, Umhänge und Hüte anprobieren und kaufen. Gleich nebenan führte in der Werkstatt Franz Schell seine Kunst des Schmiedens vor.

In der Scheune neben der Museumsgaststube zeigte das Figuren- und Märchentheater „Abraxas“ aus Biebesheim mit Conny und Siggi Abramzik die Geschichte „Das wunderbare Tier“ vor. Am Ende der Erzählung stellte es sich heraus, dass das wunderbare Tier eine Katze war.

Bei sonnigem Wetter führten zwei Frauen aus Höpfingen ihre Klöppelarbeiten vor dem „Blauen Haus“, dem Schäferhaus aus Gerolzahn, vor. Dieses Handwerk wird heute nur noch von Wenigen beherrscht. Es zeigte sich, wie viel Arbeit und Geduld es beispielsweise bis zum fertig geklöppelten Deckchen erfordert. hape

