Traditionelles Fest, aber nicht angestaubt

Das 44. Blumen- und Lichterfest läuft: Im stimmungsvollen Ambiente des Miltenberger Torplatzes eröffneten das Blumen-Bärbele Lea-Nele Thoma und Bürgermeister Günther das Stadtfest.

Walldürn. Zahlreiche Gäste hatten sich versammelt, um bei der Eröffnung dabei zu sein. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Odenwälder Trachtenkapelle, für den passenden Rahmen die Fahnenabordungen der Vereine.

„Lachen ist ansteckend“

„Nichts in der Welt ist so ansteckend wie Lachen und gute Laune.“ Mit diesem Dichterspruch des englischen Schriftstellers Charles Dickens begrüßet der Bürgermeister die Teilnehmer an der Eröffnung. „Heiterkeit und Ernst, Feste und Arbeit, sie bestimmen unser Leben, sie sind in gleicher Weise unverzichtbar, ja, sie ergänzen sich notwendig. ,Wer feste arbeiten kann, soll auch Feste feiern’, heißt es deshalb ganz richtig in einem alten Sprichwort. Zusammen zu feiern ist das Sahnehäubchen auf dem Alltag und der Kitt jeder Gemeinschaft.“