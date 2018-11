Trainingsarbeit verschiedener Dojos vorgestellt

Abordnungen aus ganz Baden-Württemberg haben am Wochenende am Verbands- und Jugendtag des Goju-Ryu-Karateverbands Baden-Württemberg in Walldürn teilgenommen. Nach der Begrüßung durch Wolfgang Bundschuh von der Sportkarateabteilung der Eintracht ’93 Walldürn und den stellvertretenden Vorsitzenden Michael Knobloch der Karateabteilung in Frankenbach wurden ganztägig für alle Altersgruppen und Graduierungen Trainingseinheiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Trainer aus den verschiedensten Dojos gaben einen Einblick in ihre Trainingsarbeit. Parallel dazu standen Besprechungen der Prüfer, Dojo-Leiter und Trainer auf dem Programm. Mit der Vorstandssitzung des Goju-Ryu-Karateverbands fand der abwechslungsreiche Trainingstag seinen Abschluss. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018