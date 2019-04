Trauermette in der Karwoche

Walldürn.Der Junge Kammerchor Rhein-Neckar hat die musikalische Trauermette „Tenebræ“ erstmals 2011 aufgeführt und wurde dafür mit der Badischen Chorprämie ausgezeichnet. In der Karwoche wird es eine Wiederaufnahme des Programms in Walldürn geben. Termin ist am Samstag, 13. April, um 20 Uhr in der Basilika. Der Eintritt ist frei.

Tenebrae bedeutet wörtlich übersetzt »Schatten« und war eine Bezeichnung für die mittelalterlichen »Finstermetten« der Karwoche. Traditionell wurde diese Tenebrae-Mette an den Nächten zu Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag gehalten.

Im Mittelpunkt des Konzertprogramms stehen Vertonungen der Klagelieder des Jeremia, unter anderem von Tomás Luis de Victoria und Thomas Tallis.

Neben den fünf- bis achtstimmigen Werken werden originale gregorianische Choräle aus den klösterlichen Stundengebeten den Chor und seine Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise nehmen. Als Höhepunkt wird das sagenumwobene »Miserere« von Gregorio Allegri zu hören sein, eine Vertonung des 50. Psalms, die zu den Karmetten im Vatikan gesungen und unter Androhung der Exkommunikation vor der Verbreitung geschützt wurde. Die Verse werden hier von einem Kapell- und einem Solochor wechselchörig vorgetragen.

Es heißt, dass Mozart die streng gehütete Musik aus dem Gedächtnis niederschrieb und sie so auch außerhalb des Vatikans aufführbar machte. Weiterhin kommt eine im Kloster Lorsch wieder entdeckte Handschrift eines Mönchs aus dem 12. Jahrhundert zur Aufführung, die für die Erstaufführung des Tenebrae-Programms im Jahr 2011 in mühevoller Arbeit aus der mittelalterlichen Neumennotation rekonstruiert wurde.

Der junge Kammerchor Rhein-Neckar verwandelt diese Musik in ein einmaliges Konzerterlebnis, das die Dunkelheit des Kirchenraumes mit Kerzenschein und wunderschönen Klängen erfüllt.

Der Junge Kammerchor Rhein-Neckar wurde 2001 von Mathias Rickert gegründet und bietet seither talentierten jungen Sängern Gelegenheit, erstklassige Chormusik auf anspruchsvollem Niveau zu erarbeiten und aufzuführen. Inzwischen kommen die Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg – von Mannheim und Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg über Mosbach, Heilbronn und Ulm – zu monatlichen Probenwochenenden in Sinsheim und Heidelberg zusammen.

Mit seinen vorwiegend geistlichen A-Cappella-Programmen ist der Junge Kammerchor Rhein-Neckar gerngehörter Gast in renommierten Konzertreihen Baden-Württembergs, auf Festivals und Wettbewerben sowie bei Konzerten in Deutschland und im europäischen Ausland (Finnland, Italien, Malta).

