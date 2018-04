Treffen unter dem Motto „70 Jahre auf der Welt“

Anzeige

Walldürn.Zu einer unter dem Motto „70 Jahre auf der Welt“ stehenden fröhlichen Wiedersehensfeier trafen sich die Angehörigen des Schuljahrgangs 1947/48 am vergangenen Samstag in Walldürn.

Seinen Auftakt nahm dieses Schuljahrgangstreffen mit der Begrüßung sowie einem kleinen Stehempfang und einer fröhlichen Kaffeetafelrunde im Cafe „Leiblein“, dem sich der Fototermin auf der Treppe vor dem „Cafe Leiblein“ und ein Besuch des „Hauses der Madonnenlandbahn“ anschloss. Bei diesem Besuch erfuhr man von Vorort-Führer Friedbert Günther viel Wissenswertes über die Geschichte der Madonnenlandbahn, über den in den Räumen zu sehenden Nachbau der Madonnenlandbahn im Bereich zwischen Walldürn und Rippberg, und über die vielen detailreichen Modelle der Bahnhöfe entlang der Strecke der Madonnenlandbahn von Seckach bis Miltenberg sowie die zahlreichen medialen Präsentationen (Fotos und Filme) von Fahrten mit der alten Dampflok oder dem Schienenbus.

Vorabendmesse besucht

Nach dem Besuch der Vorabendmesse in der Kirche „St. Marien“ in traf man sich am Abend in der „Beu-chertsmühle“, wo zunächst ein kleiner Sektempfang stattfand, zu dessen Beginn Horst Stegmüller im Namen des Organisationsteams alle Schulkameraden des Schuljahrgangs 1947/48 begrüßte, wobei er sehr bedauerte, dass leider nicht alle an diesem Treffen teilnehmen konnten. Dank galt dem Organisationsteam dieses Treffens, dem neben ihm selbst noch Heidi Eiermann, Gerlinde Heusler und Helmut Hofmann angehörten.