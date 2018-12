Treuemedaillen für verdiente Mitarbeiter

Walldürn.Ehrungen und der Jahresrückblick standen neben kulinarischen Genüssen auf dem Programm der Jahresabschlussfeier der Firma Sobota-Bau aus Altheim in der „Beuchertsmühle“ in Walldürn.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma, Joachim Gieser, stellte in seinem Rückblick auf das zu Ende gehende Geschäftsjahr bei der Firma erfreut fest, dass der positive Trend und die momentan wirtschaftlich gute Lage zu einem guten Auftragsbestand und somit zu einer guten Auslastung geführt haben. Ausblickend auf 2019 konnte er erfreut vermelden, dass die bereits eingegangen Anfragen und Aufträge auf ein wiederum sehr positives und erfolgreiches Geschäftsjahr schließen lassen würden.

Joachim Gieser und Carsten Gieser als geschäftsführende Gesellschafter der Firma Sobota-Bau nahmen dann die Ehrung von Mitarbei-tern für langjährige Betriebszugehörigkeit vor.

Ehrenurkunde überreicht

Mit der Treuemedaille in Bronze nebst Ehrenurkunde der IHK Mannheim für zehnjährige Betriebstreue ausgezeichnet wurde der geschäftsführende Gesellschafter Carsten Gieser, mit der Treuemedaille in Silber und Ehrenurkunde für 25-jährige Betriebszugehörigkeit Otto Kraft, und mit der Treuemedaille in Gold und Ehrenurkunde für 40-jährige Betriebszugehörigkeit Daniela Gieser, von 2006 bis 2016 dabei als geschäftsführende Gesellschafterin in der Firma Sobota-Bau.

Eine besondere Ehrung hatte an diesem Freitagabend Bürgermeister Markus Günther für Daniela Gieser angesichts deren 40-jähriger Betriebszugehörigkeit präsent. Im Auftrag des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, überreichte er der Arbeitsjubilarin für deren 40-jährige treu geleistete Arbeit die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg und gratulierte ihr namens der Stadt Walldürn und des Walldürner Gemeinderates zu dieser Ehrung.

Auch Gerhard Möhler als Innungsobermeister der Bau-Innung Neckar-Odenwald hatte eine kleine Überraschung für Daniela Gieser parat. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für deren geleistete 40-jährige berufliche Tätigkeit überreichte er dieser den Wappenteller der Bau-Innung Neckar-Odenwald.

Engagement gewürdigt

Zum Abschluss des offiziellen Teiles bedankten sich die beiden ge-schäftsführenden Gesellschafter Joachim und Carsten Gieser bei der Firmenbelegschaft für die gute Zusammenarbeit und das hohe Engagement. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018