Türen für die Zukunft geöffnet

Walldürn.Nach anstrengenden Wochen der Prüfungsvorbereitung und dem Stress der Prüfungstage durften sich 16 Zehntklässler der Auerberg-Werkrealschule über den erfolgreichen Abschluss ihrer Prüfungen freuen. Der Prüfungsvorsitzende, Rektor Walter Scheuermann von der Karl-Trunzer-Schule Buchen, gratulierte allen Absolventen zur bestandenen Prüfung, welche die Tür zu weiteren schulischen Laufbahnen oder attraktiven Ausbildungsberufen öffnet. Auch Rektor Wolfgang Kögel gratulierte den erfolgreichen Prüflingen zu deren Leistungen, die einiges an Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen voraussetzten. Er bedankte sich bei dem Klassenlehrer, Alexander Ockenfels, und allen Lehrern, die in der Abschlussklasse unterrichteten, für ihre erfolgreiche Arbeit, die sich auch in einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,5 niederschlug.

Folgende Schüler haben die Prüfung zur Mittleren Reife bestanden: Khalil Alilja (Walldürn), Daniel Berlinger (Walldürn), Thomas Fuchs (Walldürn), Sascha Horn (Walldürn), Ayman Mesrar (Walldürn), Jegor Schneider (Walldürn), Anna-Lena Bundschuh (Walldürn), Estefani Fragoza (Miltenberg), Dilara Güler (Walldürn), Vasilina Kamenetskaia (Hornbach), Gurpreet Kaur (Großheubach), Jennifer Kunkel (Kleinheubach), Firuze Özdemir (Elsenfeld), Rosalie Sanchez (Wörth), Anita Schreider (Walldürn), Jennifer Wüst (Walldürn).

Auszeichnungen am 19. Juli

Den Klassenpreis für den besten Durchschnitt sowie Belobigungen für gute Leistungen erhalten Schüler bei der Abschlussfeier der Auerberg-Werkrealschule am Donnerstag, 19. Juli, im Foyer des Bildungszentrums Walldürn.