Tüte an die Türe des Rathauses gehängt

Altheim.In einem Zeugenaufruf suchte die Polizei am vergangenen Freitag nach Personen, die zwischen September und Ende Januar einen Motorradkoffer an der Landstraße zwischen Altheim und Rosenberg stehen gesehen haben. Ein Motorradfahrer hatte das Topcase verloren und erhielt es Ende Januar zurück, nachdem es aufgefunden worden war.

Da hochwertige elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro fehlten, hat der Polizeiposten Walldürn die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf führte weiter

Der von dort veranlasste Zeugenaufruf letzte Woche war möglicherweise auch der Grund für eine Entdeckung, die ein Zeuge am Mittwochmorgen an der Türe des Rathauses Altheim gemacht hat. Dort hing eine Papiertragetasche des Lebensmitteldiscounters Lidl, in dem sich sämtliche noch fehlenden Elektronikgeräte aus dem im September abhandengekommenen Topcase befanden.

Neue Ermittlungsansätze

Der Fund bietet den Beamten neue Ermittlungsansätze. Die Person, welche die Gegenstände gefunden und die Tasche an die Türe gehängt hat, soll sich unter Telefon 06282/9266610 beim Polizeiposten Walldürn melden.

Auch Personen, die beobachtet haben, von wem die Tüte in der Nacht auf Mittwoch an die Altheimer Rathaustüre gehängt worden ist, soll sich melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019