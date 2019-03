Übungsbetrieb endet

Walldürn.Zu einer Sitzung trafen sich die Mitglieder des erweiterten Turnrates des TV Walldürn im Turnerheim in der Keimstraße.

Vorsitzender Leo Kehl ging zunächst auf den Planungsstand bei der Neubaus der Turnhalle Keimstraße “ sowie über die ab 1. April erforderlichen alternativen Übungs- und Trainingsmöglichkeiten für die Abteilungen des TV ein. In der Turnhalle werde der Sportbetrieb ab dem 23. März eingestellt. Am Samstag, 23. März, treffen sich freiwillige Helfer aus allen Sparten und Abteilungen ab 9.30 Uhr zu einem Arbeitseinsatz in der Turnhalle Keimstraße zum Abbau der in den Geräteräumen befindlichen Sportgeräte und zur Vorbereitung des Abtransports in die alternativen Sportstätten.

Breiten Raum nahm die geplanten und von Leo Kehl in einem ersten Grobkonzept vorgestellte und danach diskutierte Neufassung der Vereinssatzung des TV ein, die bis zum Spätjahr in ihrer Endfassung dem Turnrat vorgestellt und dann 2020 von der Mitgliederversammlung beschlossen werden soll.

Schließlich informierte Kehl über Termine: 22. März Tagung des Sportkreises Buchen; 23. März Fortbildungsveranstaltung Frauen Main-Neckar-Turngau in der Sporthalle Rippberg; 23. März Turnerjugend-Bestenkämpfe in Tauberbischofsheim; 31. März Forum Kinderturnen Turngau in Hardheim; 18. Mai Jubiläums-Veranstaltung „50 Jahre Jazzgymnastikgruppe TV Walldürn; 25. Mai Generalversammlung des TV im Gasthaus „Zum Hirsch“; 31. Mai bis 2. Juni Landeskinderturnfest in Bruchsal; 29. Juni Gau-Kinderturnfest des Turngaus in Osterburken; 29. Juni Radwanderung des Turngaus in Osterburken: 20. Juli WKO-Wettkampf in Heilbronn. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019