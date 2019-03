Ulrich Arnold Vorsitzender

Walldürn.Die Mitgliederversammlung des „Vereins der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder“ mit Neuwahlen fand im Bürgersaal des Alten Rathauses statt. Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Kilian sagte, mit dem Förderverein sei eine ganz besondere bürgerschaftliche Einrichtung gegründet und geschaffen worden, die ideell, personell und finanziell gemeindliche Einrichtungen unterstütze, die allen Bürgern dieser Stadt, auch ohne Vereinsbindung, offen stehe.

Solide Basis

Der Vorsitzende Helmut Kubin führte in seinem Bericht aus, dass der Verein mit 200 Mitgliedern zwischenzeitlich eine solide Basis habe. Mit sieben Veranstaltungen wie dem „Freibad-Kaffee“ oder den Hallenbad-Events konnte ein erfreulicher Betrag für die Vereinskasse erwirtschaftet werden. Mit den Mitgliederbeiträgen und Spenden war es dem Verein auch in den zurückliegenden beiden Vereinsjahren wieder möglich, wichtige Akzente für die Bäder zu setzen. So wurde für das Freibad eine Wasserrutsche im Wert von rund 18 000 Euro angeschafft. Des Weiteren wurde im Freibad ein Wlan-Netz eingerichtet.

Als künftige Vorhaben im Freibad nannte Kubin die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein für eine mittelfristig angedachte Warmwasseraufbereitung. Er dankte allen, die den Verein unterstützt haben.

Sandra Günther erstattete den Kassenbericht für die Geschäftsjahre 2017 und 2018. Sie verwies darauf, dass für die in den nächsten zwei Jahren geplanten Maßnahmen auch entsprechende Finanzmittel vorhanden sind. Die Kassenrevisoren Thomas Trunk und Sigrid Marker bescheinigten der Schatzmeisterin Sandra Günther eine vorbildliche Kassenführung.

Die Entlastung des Vorstandes folgte, und die Verabschiedung der Vorstandsmitglieder Helmut Kubin (Vorsitzender) und Johann Ziegltrum (Beirat), die nicht mehr für ihre Vorstandsämter kandidierten und mit einem Präsent bedacht wurden.

Herbert Kilian leitete die Neuwahlen. Der jeweils einstimmig gewählte Vorstand für die nächsten zwei Jahre setzt sich folgendermaßen zusammen: Vorsitzender: Ulrich Arnold, 2. Vorsitzender Matthias Günther, Kassenführerin: Sandra Günther, Schriftführerin: Tanja Naas, Beisitzer: Ulrike Arnold, Melanie Berberich, Marion Günther und Heinz-Peter Sturm. Als Kassenprüfer wurden für weitere zwei Jahre Thomas Trunk und Sigrid Marker bestätigt.

Der neue Vorsitzende Ulrich Arnold sagte, er wolle die Anliegen des Vereins mit dem gleichen Engagement wie sein Vorgänger Helmut Kubin vertreten.

Erste Veranstaltungen sind bereits geplant. So wird der Verein am 16. Juni bei schönem Wetter erneut einen „Freibad-Kaffee“ anbieten, am 9. November im Sportbad die „7. Walldürner Schwimmbadnacht“ veranstalten und im Frühjahr 2020 wiederum die Bewirtung bei den DLRG-Bezirksmeisterschaften übernehmen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ übermittelte der stellvertretende Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Walldürn, Andreas Edelmann Grüße und Johann Ziegltrum appellierte an den Vor-stand, nach wie vor intensiv in der Mitgliederwerbung für den Förderverein tätig zu sein. ds

