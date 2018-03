Umfassenden Bildungsfortschritt erreicht

Anzeige

Walldürn.Von Juni 2016 bis Februar 2018 nahmen 16 Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen aus dem sozialen und pädagogischen Bereich teil an einer Weiterbildung „Systemischer Beratung“, die eine Qualifizierung im Hinblick auf das Verständnis systemischer Zusammenhänge und systemische Methoden zum Inhalt hatte und die im Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim „St. Kilian“ in Walldürn unter der Leitung von Erziehungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin Gabriela Fischer-Rosenfeld M.A. (Fahrenbach) stattfand.

Gerade die Vielfalt von Ausbildungen und beruflichen Positionen der Teilnehmerinnen an dieser Weiterbildung wurde als sehr bereichernd angesehen und rundete den Lernerfolg durch den konkreten Blick in andere Berufssysteme ab. Der kollegiale Austausch in Lerngruppen, die konkrete Bezugnahme auf die jeweiligen fachlichen Belange der Teilnehmerinnen in den Seminaren und die begleitenden Supervisionseinheiten sicherten die Vermittlung der theoretischen Informationen.

Darüber hinaus sorgten sie für eine ganzheitliche und direkte Verzahnung zwischen Weiterbildung und Alltagspraxis.