Umweltschutz im Blickpunkt

Walldürn.Fünf abwechslungsreiche Tage erlebten 22 Schüler der Französisch-Klassen 7-9 der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn in der letzten Schulwoche vor den Osterferien: Gemeinsam mit den verantwortlichen Lehrern Daniela Binnig und Thomas Tonnier trafen sie sich mit gleichaltrigen Schülerinnen der Partnerschule Montereau in Freiburg zu einer sogenannten Drittortbegegnung.

Diese Woche stand nicht nur unter dem Fokus des Anwendens bisheriger Sprachkenntnisse, des Kennenlernens Jugendlicher des Nachbarlandes und damit der Völkerverständigung, sondern orientierte sich thematisch an Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsgedanken. Selbst der verregnete Himmel über Freiburg konnte der Laune keinen Abbruch tun.

Nach Anreise mit dem Zug über Heidelberg und dem Zimmerbezug ging es zunächst um ein erstes Kennenlernen: Jeder stellte seinen Austauschpartner auf Französisch der gesamten Gruppe vor, um dann in die Thematik einzusteigen: Die bereits in der Schule vorbereiteten Präsentationen zu verschiedenen Themenbereichen wie Mülltrennung, Umweltprobleme, Maßnahmen des Umweltschutzes, Vor- und Nachteile von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien wurden ebenfalls in der Fremdsprache referiert. Diese Themen wurden in den kommenden Tagen mit verschiedenen Aktionen vertieft und mit sportlichen Aktionen zu einem abwechslungsreichen Programm verknüpft.

So wurde am Dienstag bei der interessanten Führung im Freiburger Stadtviertel „Vauban“ energie- und ressourcensparendes Wohnen und das erste Plus-Energie-Gebäude, als „Heliothrop“ bekannt, vorgestellt. Bei der deutsch-französischen Stadtrallye führten die gemischten Gruppen auch Interviews mit Passanten bezüglich ihres Verhaltens und ihrer Einstellung zu Umweltthemen durch.

Orientierungslauf

Auch der Mittwoch sollte wieder unter der Thematik des Umweltschutzes stehen, denn nun galt es, beim Orientierungslauf mit Umweltfragen gemeinsam mit dem Austauschpartner Punkte auf der Karte im Gelände wiederzufinden und die dort gefundenen Fragen auf Französisch beziehungsweise Deutsch richtig zu beantworten.

Auf großes Interesse stieß die Führung im gegenüberliegenden Schwarzwald-Stadion und mit Begeisterung wurde von den Jugendlichen die Fundorena „indoor“ angenommen, wo die Zeit mit Klettern, Trampolinhüpfen, Eislaufen und Fußballspielen wie im Fluge verging. Alle waren sehr glücklich über diese trockene sportliche Alternative (wetterbedingt musste der Kletterwald Kenzingen abgesagt werden), die die Gruppe – wie der nasse Orientierungslauf am Morgen – noch fester zusammenschweißte.

Natürlich durfte auch eine Aktivität im Nachbarland Frankreich nicht fehlen und so ging es am Donnerstag über die Grenze ins Elsass nach Colmar: Bei Sonnenschein zeigte sich die Stadt von ihrer schönsten Seite und so war es ein entspannter Tag mit Kahnfahrt auf der Lauch, Interviews auf Französisch, der Suche bekannter Gebäude, dem Besuch des Frühlingsmarktes in der Innenstadt und genügend Freizeit, um Crêpe, Eis und andere Leckereien in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Natürlich boten die gemeinsamen Abende mit Siegerehrungen der verschiedenen Aktionen, Tischtennis und Tischkicker, Gesellschaftsspielen und anderen gemeinsamen Aktivitäten zusätzliche Gelegenheiten, die Kontakte und entstandenen Freundschaften zu festigen und so wundert es nicht, dass am Freitagmorgen in der Abschiedsrunde sogar einzelne Abschieds-Tränchen geflossen sind.

„Schöne Erlebnisse“

Für den Siebtklässler Firus steht fest: „Es war trotz Regenwetter eine tolle Woche mit vielen schönen Erlebnissen und Begegnungen.“ Und so dankten die Schüler der Französischklassen 7 bis 9 allen, die diese Reise ermöglicht haben – insbesondere dem deutsch-französischen Jugendwerk für die finanzielle Unterstützung dieser Drittortbegegnung.

