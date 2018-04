Unbekannte verletzen Schüler

Anzeige

Walldürn.Zwei Jugendliche haben am Montag im Bahnhof einem 16-jährigen Schüler offenbar eine Brandverletzung zugefügt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei wartete der Schüler gegen 13.15 Uhr am Bahnsteig, als die mutmaßlichen Täter von hinten an ihn herantraten und ihn an der Hand verletzt haben sollen. Anschließend flüchteten die Unbekannten sofort in Richtung Buchener Straße.

Der 16-Jährige wurde am Abend in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Durch was die Verletzung verursacht wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren handeln. Beide waren mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und einem dunklen T-Shirt bekleidet. Einer von ihnen hatte schwarze kurze Haare, während der andere braune, etwas längere Haare trug.