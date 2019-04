Unbekannter zerkratzte Audis

Walldürn.Hohen Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person am Donnerstag, zwischen 5.45 Uhr und 14.30 Uhr an einem Audi A 6. Der Wagen war auf einem Firmenparkplatz in der Straße Im Barnholz in Walldürn abgestellt und wurde hinten rechts auf unbekannte Weise, vermutlich mutwillig, zerkratzt.

Noch ist unklar, wie es am Montagabend, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, zu einem Schaden an einem in der Küllstedter Straße abgestellten Audi kam. Bei seiner Rückkehr musste der Fahrzeughalter feststellen, dass der Wagen an der Fahrerseite zerkratzt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019