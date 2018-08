Anzeige

Walldürn.Sachschaden in Höhe von 3500 Euro ist am Mittwochabend Uhr in Walldürn auf dem Parkplatz eines Marktes entstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 65-jährige BMW-Fahrerin auf dem Parkplatz in der Otto-Hahn-Straße aus einer Parklücke. Dabei übersah sie einen 57-jährigen mit seinem Mercedes, der ebenfalls aus einer Parklücke herausfuhr. Es kam zur Kollision der Autos, verletzt wurde niemand.