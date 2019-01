Unfallverursacher flüchtet

Walldürn.Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Otto-Hahn-Straße kam es am Dienstagmorgen, zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 1000 Euro zu kümmern. Die Fahrerin eines VW Golf in braun, hatte ihren Wagen auf dem Parkplatz abgestellt und ging zum Einkaufen. Als sie zurück kam bemerkte sie einen frischen Unfallschaden im Bereich der hinteren Stoßstange. Offenbar blieb ein Unbekannter mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken hängen. Zeugen des Unfalls sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019