Ungeschminkte Musik

Amorbach.Die Band „unplugged“ gastiert am Samstag, 3. November, um 20 Uhr in der Zehntscheuer, Einlass ist um 19 Uhr. Die Band steht für ungeschminkte, liebevoll und leidenschaftlich bearbeitete Musik aus gecoverten und „eigenen“ Kompositionen.

Mit seiner Frau Christine Scharpegge-Schneider (Querflöte, Gitarre und Gesang) bekannt auch aus der auf südamerikanischen Musik basierenden Band Pentaton, erweiterte Dieter Scharpegge, (ehemaliger Gitarrist und Sänger der Gruppe Thanatos sowie Keyboarder, Gitarrist und Gesang bei der Band Gentle Touch), die Band mit Frauke Laier aus Eichenbühl, (JazzaBossa)die sich mit ihrer sonoren und vielseitigen Stimme zum Dreiklang, sowie auch als Solistin zu einem festen Bestandteil etabliert hat.

2013 kam der Berufsmusiker und Lehrer von Schlaginstrumenten, Andreas Voigt aus Miltenberg zur Band und bereichert mit professioneller Rhythmik auf seinen Drums und Percussion Set. Seit 2017 ist der Berufsmusiker Ben Held am Kontrabass, da Ingmar Bube nach langjährigem gemeinsamen Musizierens, die Band aus beruflichen Gründen verlassen hat. Die eigenen Kompositionen und Cover von Kate Melua, Georg Gershwin, Joseph Kosma, Billy Joel, Jim Croce, Simon & Garfunkel, Clannad oder Bill Whithers und vielen mehr, lässt die Vielseitigkeit (folk-blues-jazz) dieser Musik nur erahnen.

Karten sind erhältlich beim Informationszentrum bayerischer Odenwald am Schlossplatz 1 in Amorbach, Telefon 09373/200574, auf der Homepage www.zehntscheuer-amorbach.de, unter der Telefonnummer 09373/99810 oder per E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de

