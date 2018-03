Ungewisse Zukunft ohne neue Mitglieder

Anzeige

Rippberg.Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Generalversammlung der Chorgemeinschaft Rippberg. Der Versammlung ging Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Sankt Sebastian voraus, den Pater Josef Bregula zelebrierte und den der Chor gesanglich umrahmte.

Im Landgasthof „Linkenmühle“ sagte der Vorsitzende Manfred Pfeiffer zum Auftakt der Generalversammlung, der Chor habe im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Termine in der kirchlichen und weltlichen Gemeinde wahrgenommen. So wurden 33 Proben abgehalten, und mit 14 Auftritten die kirchlichen Hochfeste mitgestaltet, auf weltlicher Ebene wurden Ständchen bei Hochzeiten und Geburtstagen gebracht, der Volkstrauertag bereichert, und als Höhepunkt nahm man am Chortreff des Sängerkreises Buchen in Mudau teil.

Über 120 Jahre hin weg sei es der Chorgemeinschaft als ältestem Verein im Ort gelungen, den Chorgesang und das damit verbundene kulturelle Erbe in Rippberg zu bewahren und dadurch zur Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens beizutragen. Nun aber sieht Vorsitzender Pfeiffer für die Zukunft für den Fortbestand des Chores dunkle Wolken am Horizont. Der Chor besteht zur Zeit aus 29 Aktiven, neun Männer und 20 Frauen, mit einem Altersdurchschnitt von 64,5 Jahren. 1996 zur 100-Jahrfeier hatte man 48 aktive Sänger. Die Zahl der gesamten Mitglieder hat sich von damals 105 auf 75 verringert. Zur Zeit habe man 46 passive Mitglieder. In den letzten Jahren habe man viele Alters bedingt verloren und nur ein Mann kam als neuer Sänger dazu. Es sei abzusehen, wann der Chor nicht mehr singfähig ist. Vielleicht merke man dann in der Gemeinde, was fehlt am Ort. Man habe versucht, Personen anzusprechen, damit sie zum Chor zu kommen, ohne Erfolg. Man werde in einer der nächsten Vorstandssitzungen zusammen kommen und beraten, wie man Mitglieder werben könne. Pfeiffer gab noch Termine bekannt. Am 3. Juni wird der Chor mit den Chören der Seelsorgeeinheit in der Basilika einen Wallfahrtsgottesdienst mitgestalten. Weiter wies auf das Adventskonzert im Dezember hin und gab einen Ausblick auf das Jahr 2019. Hier plane man, im April am Liederabend in Gerichtstetten mitzuwirken. Am 10. November 2019 werde man in Rippberg Ausrichter für die Ehrungsmatinee des Sängerkreises Buchen in der Sporthalle sein. Am Ende dankte Pfeiffer allen, die die Chorgemeinschaft unterstützt haben.