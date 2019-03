Unglaublich große Resonanz

Walldürn.Aktuell etabliert sich an der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn eine neu gegründete Sozial-AG. Mit dem neuen Bildungsplan und der damit verbundenen Streichung des themenorientierten Projektes „Soziales Engagement SE“, das einen ehrenamtlichen Einsatz in einer bestimmten Klassenstufe verbindlich machte, ist das Engagement für andere nicht mehr generell fest an jeder Schule verankert.

Um hier keine Lücke entstehen zu lassen und den jungen Menschen die Wichtigkeit von sozialer Tätigkeit und auch die Chancen für alle Beteiligten zu verdeutlichen, initiierten die Realschullehrer Elke Gramlich, Regina Eck, Robert Schmeiser und Sebastian Reichert durch eigenen ehrenamtlichen Einsatz die Gründung einer Sozial-AG.

Schon richtig aktiv

Mit einer so unglaublich großen Resonanz der Acht- und Neuntklässler, an die sich das Angebot primär richtet, hatten die Lehrkräfte ursprünglich nicht gerechnet und freuen sich gemeinsam mit Schulleiter Patrick Schmid, dass so viele Jugendliche sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für andere engagieren wollen. Entsprechend kann die Sozial-AG schon richtig aktiv sein.

Schnell Namen gefunden

Schnell hatte die Gruppe beim gemeinsamen Brainstorming für sich einen Namen gefunden – „Real Sozial“ heißt die neu gegründete Sozial-AG. Und genauso schnell hatte man verschiedene gute Ideen gesammelt, mit deren Umsetzung auch schon begonnen wurde.

Mit einem Spendenlauf am 17. Mai, bei dem jeder Schüler Sponsoren für die zurückgelegte Strecke sucht, wird man die Arbeit des Missions-Vereins in Tansania unterstützen. Anton Fach hat bereits Projekte in Tansania vorgestellt, die mit dem Erlös in Afrika auf den Weg gebracht werden sollen. Ziel wäre die Anschaffung von Pulten im Wert von 600 Euro für die Schüler der Nachungu Secondary School im Norden von Tansania. Nach Fach soll aber das Hauptziel nicht in einer Spende liegen, sondern darin, Kontakt zu den Menschen aufzunehmen und auch die Kultur kennenzulernen.

Das zweite große Standbein der Sozial-AG ist die Kooperation mit der Johannes-Diakonie, dem „Haus am Limes“. Hier leben Menschen mit verschiedenen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen und freuen sich sehr über Kontakte mit aufgeschlossenen Jugendlichen. In der Adventszeit fand bereits ein gemeinsames Plätzchenbacken statt, das in den nächsten Tagen mit Osterhasenbacken fortgesetzt werden soll.

Andere Jugendliche werden das therapeutische Reiten, an dem manche Bewohner des „Haus am Limes“ wöchentlich teilnehmen, unterstützen.

Eine weitere Gruppe engagierter Acht- und Neuntklässler bereitet gemeinsam mit Bewohnern, Betreuern und unterstützt durch H. Kaiser eine Schnitzeljagd „Auf den Spuren der Römer“ rund um das „Haus am Limes“ vor. Diese wird im Rahmen des Stadtjubiläums am 19. Mai von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Teilnehmen darf jeder – und man darf sich auf einen abwechslungsreichen Parcours freuen. Denn mit den Walldürner Pfadfindern sind echte Profis mit im Boot: wer möchte nicht mal mit einem Katapult schießen oder ein Aquädukt bauen – im Mai hat jeder die Gelegenheit!

Außerdem ist auch eine Kooperation an der Musischen Nacht der Konrad-von-Dürn-Realschule am 12. Juli geplant.

Auf jeden Fall ist die Sozial-AG bereits jetzt eine echte Bereicherung für das Schulleben. Die Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn engagiert sich auch für Menschen, denen es nicht so gut geht – „Real sozial“ eben…

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019