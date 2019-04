Unterricht vor traumhafter Kulisse

Walldürn.Die Begriffe „Lernen“ und „Unterricht“ verbindet man normalerweise mit einer Schule und deren Unterrichtsräumen. Ganz anders erlebten dies die Schüler des Seminarkurses der Frankenlandschule, die im Rahmen ihrer Arbeit für eine Woche ihre Schulbänke gegen die traumhafte Kulisse der Berglandschaft von Oberstdorf eintauschten.

Das Thema des diesjährigen Seminarkurses im Wirtschaftsgymnasium ist die Kommerzialisierung des Alpenraums. Durchgeführt wird der Kurs von den Lehrern Michael Fabrig, Michael Volk und Tobias Waldecker, die unter anderem die Fächer Wirtschaft, Geschichte, Geografie und Sport unterrichten, also die ideale Konstellation für die Thematik des Kurses.

Theorie und Praxis

Da man die Inhalte aber nicht nur theoretisch erarbeiten wollte, und weil der Praxisbezug in jedem Seminarkurs eine sehr große Rolle spielt, führten die Lehrer mit ihren Schülern eine fünftägige Exkursion nach Oberstdorf durch, wo man im Edmund-Probst-Haus untergebracht war, einer Hütte direkt an der Skipiste in fast 2000 Metern Höhe. Die fünf Tage waren reichhaltig gefüllt mit vielerlei Unternehmungen, aber auch mit viel Arbeit für die Dokumentation des Seminarkurses. Beispielsweise wurden von den drei begleitenden Lehrern Ski- und Snowboardkurse durchgeführt, bei denen die Schüler in Anfänger- und Könner-Kurse aufgeteilt waren. Dazu gab es Erkundungen des Skigebiets und eine Wanderung zu einem beeindruckenden Aussichtspunkt auf die Allgäuer Alpen mit nahezu 400 Gipfeln.

Umfragen durchgeführt

Abends sorgten Gesellschaftsspiele für Spaß und gute Stimmung in der Unterkunft. Den Schwerpunkt der Aktivitäten und das eigentliche Hauptziel der Exkursion bildeten aber die Recherchearbeiten für den Seminarkurs. Die Schüler hatten in den fünf Tagen Termine beim Naturschutzbund, beim Bauernverband, beim Bürgermeister und auf einem Bauernhof, darüber hinaus führten sie direkt vor Ort Umfragen durch, die sich mit der Kommerzialisierung der Alpen beschäftigten. Die umfangreichen Ergebnisse der Vor-Ort-Recherche sowie die gute Unterbringung und das perfekte Wetter sorgten für ein in jeder Hinsicht positives Fazit der Reise. ds

