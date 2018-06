Unterstützung für Kinderhospizdienst

Anzeige

Der Tod gehöre zum Leben und auch Kinder würden damit immer wieder konfrontiert. Der ambulante Kinderhospizdienst könne die Kinder zwar nicht davor bewahren, aber er könne den betroffenen Kindern helfen und deren Familien beistehen. Die Hilfe für die betroffenen Familie sei kostenlos und unabhängig von Konfession und Na

Der Kinderhospizdienst sei vor zehn Jahren gegründet worden, ein anerkannt gemeinnütziger Verein und finanziere all seine Leistungen durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Förderbeiträge. Alle Angebote seien für betroffene Familien kostenlos. Derzeit würden vom Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis 22 Kinder in 20 Familien betreut. Dann überreichten die Kommunionkinder den Scheck an den Vorsitzen des Ambulanten Kinderhospizdienstes. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.06.2018