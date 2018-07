Uraufführung des „Engel-Triptychons“ stieß auf offene Ohren

Anzeige

Walldürn.Mit einem begeisternden 75-minütigen Konzert präsentierte sich am Sonntagspätnachmittag in der Evangelischen Kirche in Walldürn das Ensemble „Variosax“.

Im Jahr 2004 von dem Walldürner Schulmusikehepaar Annette Kutzer und Albert Loritz als Orchester am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm gegründet ist das Ensemble mit neuem Standort seit Herbst 2017 als unabhängiges Projektorchester in der ehemaligen Zisterzienser-Abtei Kloster Schöntal beheimatet. Das Repertoire des Saxophonorchesters „Variosax“ reicht von klassischer Musik aus dem 16. bis 21. Jahrhundert bis hin zu modernen Stilen aus den Bereichen Folklore, Jazz, Musical, Pop und Rock.

Das in seiner Art wohl recht seltene Ensemble, dessen Hauptmerkmal das Spiel mit den Klangfarben unterschiedlicher, oft ungewöhnlicher Instrumentenkombinationen ist, und das je nach Anlass und Programm gleichermaßen bekannte und ausgefallene, meditative und virtuose Werke unterschiedlichster Stilrichtungen präsentiert, begab sich an diesem Sonntagspätnachmittag bei diesem Konzert in der Evangelischen Kirche in Walldürn mit seinen 17 auftretenden Akteuren im Verlauf seines unter dem Motto „Mit den Engeln tanzen“ stehenden Konzertprogrammes auf einen imaginären Tanzkurs – ausgelöst durch den Satz „Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmelnichts mit dir anzufangen“.