Urkunden für langjährige Mitarbeiter

Rippberg.Langjährige Mitarbeiter bei der Eisengießerei Dossmann wurden am Samstagabend bei der Weihnachtsfeier im Gasthaus „Linkenmühle“ für ihre Treue zum Betrieb geehrt. Geschäftsführer Jörg Dossmann ging zunächst auf das diesjährige Geschäftsjahr ein. Besonders hob Dossmann hervor, das die Gussteilqualität und die hohe Zuverlässigkeit der Produktion und der Mitarbeiter von den Kunden durchweg gelobt werde.

Dazu würden auch die Mitarbeiter beitragen, die an diesem Abend für ihre langjährige Mitarbeit bei der Firma Dossmann geehrt werden. Im Namen der Gesellschafter und der der Geschäftsleitung sprach Jörg Dossmann seinen Dank aus.

Dirk Hefner trat vor 25 Jahren, Mitte August 1993, als Auszubildender für den Bereich Industriekaufmann ein. Zu seiner langjährigen Tätigkeit als Abteilungsleiter Einkauf, seien im Laufe der Jahre viele weitere Aufgaben hinzugekommen. So trage Hefner maßgeblich den Bereich Umweltschutz und Energiemanagement mit.

Hans Peter Indra ist seit 40 Jahren im Betrieb tätig, begann seine Ausbildung Anfang August 1978 als Former, die heutige berufliche Bezeichnung ist Gießereimechaniker. Lange Jahre habe Indra den Bereich TM 20 geführt und die Vertretung des Abteilungsleiters der MFA übernommen.

Hubert Hauck schaute schon im April auf sein 40-jähriges Betriebsjubiläum zurück. Er trat Mitte April 1978 dem Unternehmen bei. Lange Jahre habe er als Mitarbeiter an der Formanlage gearbeitet. Später wechselte er in den Bereich Kokillenverwaltung. Im April dieses Jahres wurde Hauck in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Allen drei Mitarbeitern sprach Geschäftsführer Jörg Dossmann seinen Dank für ihrer langjährige Treue zum Betrieb aus und überreichte anschließend jedem ein Präsent.

Bürgermeister Markus Günther freute sich, zwei Mitarbeitern für ihre 40-jährige Treue zum Unternehmen Dossmann gratulieren zu können. „Ein sehr außerordentliches Jubiläum“, wie er meinte. Inzwischen seien solch großen Jubiläen eher eine Seltenheit.

Bei der Firma Dossmann seien in den vergangenen Jahren langjährige Mitarbeiter öfter geehrt worden. Das zeichne ein regional bedeutendes Unternehmen aus. Bei der Firma Dossmann seien Menschen am Werk, deren Herz am Betrieb und an der Region hänge. Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens werde gerade auch durch diese engagierten Mitarbeiter ermöglicht. Bürgermeister Günther gratulierte Indra und Hauck zum 40-jährigen Arbeitsjubiläum und würdigte dabei die Treue zum Unternehmen und ihre Leistung zum Wohle der Firma Dossmann.

Im Auftrag des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreichte Markus Günther im feierlichen Rahmen die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg und drückte die Anerkennung für ihre besonderen Leistungen in den vergangenen 40 Jahren aus. Geschäftsführer Jörg Dossmann dankte abschließend allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben. hape

