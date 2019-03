Urkunden für treue Mitglieder

Walldürn.Bei der Jahreshauptversammlung des Sozialverbandes Deutschland, Ortsverband Walldürn, im Restaurant-Hotel „Zum Riesen“ standen Berichte und Ehrungen auf der Tagesordnung.

In seinem Grußwort begrüßte der Vorsitzende Bruno Lorang die Mitglieder des Ortsverbandes und dankte allen Mitgliedern für ihre Teilnahme und dem Vorstand und den Revisoren für die im vergangenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit und ihr Engagement.

Danach wurden langjährige Mitglieder geehrt. Zur Ehrung standen an: für 35-jährige Mitgliedschaft: Karl-Heinz Sans; für 40-jährige Mitgliedschaft: Elisabeth Berberich; für 45 Jahre Mitgliedschaft Helga Dörr.

Einige Termine auf dem Programm

Dem Bericht des Vorsitzenden war zu entnehmen, dass der Ortsverband an Kreisverbandssitzungen in Mannheim, am Kreisverbandstag mit Wahlen, an einer Datenschutzschulung, am Neujahrsempfang der Stadt Walldürn und der Bundeswehr in der Nibelungenkaserne, der Eröffnung des Blumen- und Lichterfests, an der Trauerfeier zum Volkstrauertag, dem Ehrenamtsevent und Veranstaltungen anderer Vereine teilnahm. Insgesamt wurden vier Vorstandssitzungen durchgeführt und sieben Informationsnachmittage mit geselligem Beisammensein durchgeführt.. Im Anschluss an den Bericht des Vorsitzenden erstattete Angelika Lorang in ihrer Funktion als Schatzmeisterin des SoVD-Ortsverbandes Walldürn den Kassenbericht. Die Kassenrevision durch die Revisorin Hannelore Edelmann und den Revisor Christian Lorang bestätigte Angelika Lorang eine einwandfreie Kassenführung, worauf hin der Vorstand von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet wurde. Anschließend verweilten die Mitglieder noch in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019