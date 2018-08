„Veldelestag“ wird gefeiert

Altheim.Die katholische Pfarrgemeinde feiert am Sonntag, 26. August, ihr Kirchenpatrozinium St. Valentin. Obwohl dem heiligen Bischof und Märtyrer nach dem Kirchenjahr offiziell am 14. Februar gedacht wird, feiert man ihn in Altheim am letzten Sonntag im August. Die Erlaubnis zur Verlegung der Feier erfolgte durch die höchste kirchliche Autorität, nämlich durch einen Ablassbrief von Papst Pius VI., am 19. Juni 1795 und wurde auf „ewige Zeiten“ gewährt. Die Begründung: „wegen solche Winters und üblen Wetters halber“ ausbleibenden Besuchs. Zudem ging mit dem Valentinusfest in Altheim unterhalb der Kirche noch ein Krämermarkt mit regionaler Bedeutung einher.

Der „Veldelestag“, wie er im Altheimer Sprachgebrauch auch genannt wird, ist für zahlreich auswärts wohnhafte Altheimer bis heute noch Anlass zu einem Verwandten- und Gräberbesuch. Das Hochamt findet am Festsonntag um 10.30 Uhr. Danach folgt eine örtliche Prozession. Mitwirkende sind der Kirchenchor und die Musikverein. pp

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018