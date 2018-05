Veranstaltungen waren gut besucht

Anzeige

Altheim.Zu Beginn der Jahreshauptversammlung der Fastnachtsgesellschaft „Aaldemer Dunder“ im Sportheim des VfB Altheim blickte Vorsitzende Jasmin Sommer auf die abgelaufene Kampagne zurück, deren Hauptaufgabe es war, die traditionelle „Aaldemer Faschenacht“ zu fördern und zu organisieren.

Die Vorsitzende erinnerte an die Fastnachtseröffnung mit Abnahme des Sauermilcheids sowie der Vorstellung der Garden und des Männerballetts. „Alles in allem war es eine rundum gelungene Veranstaltung“, so Sommer. Gleiches gelte auch für das Ordensfest und die Prunk- und Fremdensitzung, die abermals einen großen Anklang fanden. Am Fastnachtssonntag fand bei eisigen Temperaturen das Sauermilchessen statt. „Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und aus dem öffentlichen Leben fühlten sich bei uns wieder wohl“, sagte Sommer. Beim Kindernachmittag am Fastnachtsdienstag erlebten die Gäste ein kurzweiliges Programm. Die Kampagne klang schließlich an Aschermittwoch mit dem Heringsessen im VfB-Clubheim aus.

„N’ärrd Kirnaublättle“

Auf großes Interesse stieß einmal mehr das „N’ärrd Kirnaublättle“. „300 Exemplare waren schnell vergriffen“, so die Vorsitzende. Eine sehr unterhaltsame und gelungene Veranstaltung mit dem „Wilden Paul“ fand in der Feldscheune von Franz und Jutta Illig statt.