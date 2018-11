Verbandsvorstand tagt in Walldürn

Walldürn.Der Verbandstag des baden-württembergischen Goju Ryu- Karateverbands findet am Samstag, 17. November, in Walldürn statt. Bevor um 16 Uhr der Vorstand des Verbands tagt, wird ab 10 Uhr in der Nibelungenhalle ein umfangreiches Trainingsprogramm für alle Altersgruppen sowie eine Aus- und Weiterbildung für Prüfer, Trainer und Dojo-Leiter angeboten. Zu diesem Trainingsprogramm sind alle Karateinteressierten eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

