Verdiente Mitglieder wurden geehrt

50 Jahre Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde: Helga Duwe, Adolf Michele und Günther Schön.

Winsch gab einen Überblick über die Aktivitäten. Von Frühjahr bis Herbst 2017 fanden vier ganztägige Arbeitseinsätze auf dem Siedlerheimgelände. Windisch dankte allen, die sich für den Verein engagiert haben.

Den von Schatzmeister Berno Geier vorgetragenen Kassenbericht bezeichneten die Kassenprüfer Josef Priwitzer und Silke Ackermann als tadellos. Die von Bürgermeister Markus Günther beantragte Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die 2. Vorsitzende Silke Trunk sagte, dass für die Mitglieder am 16. Mai ein Tagesausflug nach Lahr mit Besuch der Landesgartenschau geplant ist.

Bürgermeister Markus Günther sagte, er schätze er die kameradschaftliche Art und Geselligkeit der Siedlergemeinschaft Walldürn sehr und dankte für all das im Vereinsjahr 2017 Geleistete. Pfarrer Karl Kreß von der Evangelischen Kirchengemeinde sagte, auch im Namen des katholischen Stadtpfarrers, zu den wichtigsten Zielsetzungen einer Siedlergemeinschaft gehöre die Organisation des sozialen Gemeinschaftslebens, die Organisation von Arbeitsteilung und Nachbarschaftshilfe oder die organisierte gemeinschaftliche Altenhilfe und Krankenbetreuung.

Kritische Worte galten dem Thema „aktuelle Wohnraumsituation“. Für viele sozial schwache Familien sei der Wohnraum auch in dieser Region nicht mehr bezahlbar und hier müsse in erster Linie durch die Politik dringend Abhilfe geschaffen werden. Doch auch ein Verein wie die Siedlergemeinschaft könne mithelfen, Abhilfe zu schaffen, indem sie unter dieser nicht-wohlhabenden Bevölkerungsschicht aktiv um Mitglieder werbe und in Gemeinschaftsarbeit – zwar anders organisiert, jedoch genau im selben Sinne wie nach den beiden Weltkriegen – neuen Wohnraum schaffe oder aber die Politik darin unterstützte, für neuen Wohnraum zu sorgen, und diese Aufgabe mit den Erfahrungen der Vergangenheit gemeinsam mit der Stadt Walldürn anzugehen. Hier könne die Siedlergemeinschaft eine neue und vor allem zukunftsträchtige Aufgabe finden, indem sie die politische Anwaltschaft dieser von der Wohnungsnot betroffenen Menschen übernehme und mit ihrer Erfahrung die Eigeninitiativen der Menschen beim Renovieren, beim Umbau-er oder beim Ausbauen von leerstehendem Wohnraum unterstütze.

Eine rege, aber stets sehr sachliche geführte Diskussion löste die Mitteilung des Vorsitzenden aus, dass aufgrund der Beitragserhö-hung von Seiten des Verbandes Wohneigentum Baden-Württemberg um sechs Euro auf 36 Euro pro Mitglied und Jahr ab diesem Jahr der Vereinsmitgliedsbeitrag von bisher 39 Euro auf 45 Euro pro erhöht werden muss, damit dem Verein wie bisher wenigstens neun Euro pro Mitglied und Jahr für den Eigenbedarf verbleiben. Nach eingehender Aussprache stimmte man bei einer Gegenstimme der Erhöhung zu.

Zum Abschluss wurden als Delegierte für den Bezirksverbandstag am 21. April in Karlsruhe einstimmigVotum Berno Geier, Markus Trunk und Roland Windisch gewählt. ds

