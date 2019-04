„Verein ist stabiler und verlässlicher geworden“

Altheim.Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des VfB Altheim am Samstag im Sportheim ging Vorsitzender Martin Knörzer auf die vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres ein. Vor allem bei der Après-Ski-Party im Januar seien wieder viele Helfer in Einsatz gewesen. „Der Jugendtag und die VR-Talentiade waren sehr gut besucht“, so Knörzer.

Die Zukunft des Vereins sei die Jugendarbeit, die immer anspruchsvoller werde. Daher sei es eine große Leistung von Trainern und Betreuern, die Kinder bei der Stange zu halten. In diesem Zusammenhang dankte Knörzer Thomas Kappes, der den DFB-Stützpunkt auf dem Sportgelände des VfB leitet. Als alljährlichen Höhepunkt des Vereinsjahres nannte Knörzer das einmal mehr gut besuchte Sportfest. Zum Jahresabschluss habe sich die Jugendabteilung zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier versammelt.

Im vergangenen Jahr feierten zwei Sparten Jubiläen. Die Männergymnastik besteht seit 30 Jahren, die Damenriege seit 50 Jahren. „Es ist eine sehr außergewöhnliche Leistung, eine Sportgruppe über eine so lange Zeit zu führen“, lobte Knörzer.

Er betonte, dass die Vereinsarbeit für alle Trainer, Übungsleiter, Vorstandsmitglieder und Betreuer einen großen Einsatz an Zeit und Energie bedeute.

Es sei wichtig, dass junge Leute Verantwortung übernehmen, unterstützt und ermutigt durch die Erfahrenen. „Beim VfB stimmt die Mischung“, so der Vorsitzende. Durch die Verteilung der Aufgaben und der Verantwortung auf viele Köpfe sei der VfB stabiler und verlässlicher geworden. Potential sieht der Vorsitzende in der Kommunikation mit der Stadtverwaltung in Walldürn.

In Vertretung der Schatzmeisterin Kristina Müller stellte Vorsitzender Knörzer den Bericht über die finanziellen Angelegenheiten vor. Die Kassenprüfer Rainer Benz und Reinhardt Juschkat bescheinigten eine ausgezeichnete Buchführung.

In Vertretung des Leiters der Fußballabteilung, Björn Geider, stellte Johannes Hemberger den Bericht vor. Aus beruflichen Gründen kann Björn Geider das Amt nicht mehr ausüben. Mit Thorsten Frank wurde ein kompetenter Nachfolger gefunden.

Durchhaltevermögen bewiesen

Trainer Rainer Schwenkert hat es im zweiten Jahr geschafft, die Mannschaft und junge Spieler mit einem abwechslungsreichen Training zu erreichen. Der ersten Mannschaft ist es in der Rückrunde nicht mehr gelungen, an die oberen Tabellenplätze anzuschließen. Mit 40 Punkten belegte die erste Mannschaft den 6. Platz in der Kreisklasse A.

Die zweite Mannschaft hatte es vor allem zum Rundenende schwer, einen Kader von elf Mann zu stellen, weil Spieler in die erste Mannschaft nachrückten. Dirk Schweigert, Tobias Heneka und Jan Spießberger haben dennoch Durchhaltevermögen bewiesen und die Mannschaft bis zum Ende gut betreut. Mit fünf Punkten belegte die zweite Mannschaft den 12 Platz. „Der Austausch zwischen der ersten, der zweiten und der AH-Mannschaft zeigt, dass die Mannschaften funktionieren und der Zusammenhalt stimmt“, sagte Hemberger. Das Ziel für die laufende Saison sei es, den dritten Platz zu halten und den Grundstein für die nächste Saison zu legen.

Im Jugendfußball setzt der VfB weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen Schlierstadt, Eberstadt und Götzingen, berichtete der stellvertretende Jugendleiter Christian Müller. Lediglich im Bambini-Bereich mit 15 Kindern (Trainer: Thorsten Frank, Christian Lauer, Tobias Heneka und Christian Müller) und bei den F-Junioren mit 13 Kindern (Trainer: Thomas Münch und Jörg Singer) ist der VfB noch eigenständig.

Die E-Junioren haben in der Vorrunde nur ein Spiel verloren, dadurch sind sie jetzt in der höchsten von drei Staffeln eingeteilt. Die D-Junioren haben die Endrunde bei der Futsal-Kreismeisterschaft erreicht. B-und A-Junioren stehen jeweils im Kreispokalendspiel und spielen eine sehr gute Runde. Am 10. April findet das Verbandspokal-Achtelfinale der A-Jugend gegen Sandhausen in Altheim statt, berichtete Müller. Er bedankte sich bei allen Trainern, Übungsleitern und Sponsoren.

Im Bereich Kinderturnen gibt es zwei Gruppen, die von Marietta Lauer geleitet und von Nadine Sans, Stefanie Bopp und Sandra Lauer unterstützt werden. Bei den Kindergartenkindern turnen 15 bis 20 Kinder mit. Bei den Grundschülern sind es 17 bis 21. Lauer dankte den Trainerinnen für ihre wöchentliche Hilfe.

Bei der Damengymnastik der Gruppe Berni Kempf wurde von zahlreichen Aktivitäten bei örtlichen Veranstaltungen, Ausflügen nach Bamberg und Hirschlanden sowie der regen Beteiligung an den Übungsstunden berichtet.

Über die Männergymnastik informierte Übungsleiter Reinhard Juschkat. Er bedankte sich bei seinen Stellvertretern Elmar Schmitt und Holger Ruppert. Neue Teilnehmer seien immer willkommen.

Die Taekwondo-Abteilung besteht nach wie vor aus acht Sportlern, so Übungsleiterin Ilona Ballweg. 2018 war ein leistungsstarkes Jahr. Alle Sportler nahmen an mehrere Gürtelprüfungen teil, in welchen sie in allen Disziplinen überlegen Prüfungsbeste waren.

Ortsvorsteher Hubert Mühling berichtete in seinem Grußwort, dass die Stadt die Vereinsförderrichtlinien überprüft. Er dankte den Sparten- und Übungsleitern für die ehrenamtliche Arbeit im Verein und das vielseitige Engagement für Altheim. Die von Mühling beantragte Entlastung des Vorstands gewährte die Versammlung ebenso einstimmig wie die Bestätigung von Thorsten Frank als Fußballspartenleiter. dka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019