„Verein muss sich breiter aufstellen“

Personeller Neuanfang

Schriftführer Jörg Singer gab den Bericht der letzten Jahreshauptversammlung zur Einsicht durch die Reihen. Auf die finanziellen Vorgänge im Verein ging Schatzmeisterin Kristina Müller ein und gab einen Ausblick auf das laufende Jahr. Die Kassenprüfer Rainer Benz und Reinhardt Juschkat bescheinigten eine ausgezeichnete Kassenführung.

Der Leiter der Fußballabteilung, Björn Geider, berichtete zunächst über die Aktivitäten der AH-Mannschaft, ehe er auf die personelle Neuaufstellung im vergangenen Jahr zurückblickte. Viele Spieler seien zum VfB gewechselt, die Trainersuche sei schwierig gewesen. Am Ende habe man jedoch mit Rainer Schwenkert einen mehr als engagierten Übungsleiter verpflichten können, der auch zum VfB passe.

Nach der Niederlage im Relegationsspiel gegen Donebach und den verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison sei es die Aufgabe des Trainers gewesen, die Mannschaft aufzurichten, neue Spieler zu integrieren und in die Erfolgsspur zu bringen. Dies sei gelungen.

„Nicht gelungen ist es, heimische Spieler aus den umliegenden Vereinen zurückzuholen, um die Mannschaft zu verstärken“, so Geider. Dies sei jedoch auch in den kommenden Jahren das Ziel.

Über die gute Zusammenarbeit im Jugendfußball mit Schlierstadt, Eberstadt und Götzingen berichtete der stellvertretende Jugendleiter Christian Müller. Lediglich im Bambini-Bereich mit knapp 20 Kindern (Trainer: Thorsten Frank, Christian Lauer und Christian Müller) und bei den F-Junioren mit elf Kindern (Trainer: Thomas Münch und Jörg Singer) sei der VfB noch eigenständig. Müller dankte den Trainern und Übungsleitern Thomas Grimm, Andreas Wörner, Daniel Czerny, Simon Ehmann, Thomas Bischoff, Ralf Weber und Rainer Wiesner für deren Engagement. Besonders die E-Junioren stehen in den beiden Ligen sehr gut da und belegen jeweils den ersten Platz. Die D-Junioren haben die Meisterrunde knapp verpasst. B-und A-Junioren stehen jeweils im Kreispokalendspiel und spielen beide eine sehr gute Runde.

Der erste Jugendtag im Sommer wurde von den Altheimer Fußballern gut angenommen und wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Jugendweihnachtsfeier war ein schöner Abschluss. Abschließend erinnerte Müller an die „VR Talentiade“ am 8. April in Altheim.

Im Bereich Kinderturnen gibt es zwei Gruppen, die von Marietta Lauer geleitet und von Nadine Sans, Stefanie Bopp und Sandra Lauer unterstützt werden. Bei der Damengymnastik der Gruppe von Berni Kempf wurde von den zahlreichen Aktivitäten bei den örtlichen Veranstaltungen und Ausflügen sowie der regen Beteiligung an den Übungsstunden berichtet.

Ebenso legte Adelheid Nikolaus bei ihrer Gruppe ein interessantes Programm an Übungen und Aktivitäten vor. Die Geselligkeit kam bei den zahlreichen Ausflügen ebenfalls nicht zu kurz.

Der Trainingsbesuch bei der Männergymnastik wurde von Übungsleiter Reinhard Juschkat mit circa 25 Aktiven als gut bezeichnet. Weitere Teilnehmer seien immer willkommen.

Vorstand gewählt

Ortvorsteher Hubert Mühling dankte den Sparten- und Übungsleitern für die ehrenamtliche Arbeit im Verein und das vielseitige Engagement für die Altheimer Bevölkerung. Die Befestigung des Festplatzes neben der Kirnauhalle habe er „auf dem Zettel“. Die von Mühling beantragte Entlastung des Vorstands erteilte die Versammlung einstimmig.

Bei den anschließenden Wahlen (siehe Infobox) setzten die Mitglieder weitgehend auf Kontinuität. Für Jörg Singer, der nach 14 Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidierte, rückte Kathrin Sans nach. Sie übernimmt außerdem der Mitgliederverwaltung von Susanne Kaiser, die diese Aufgabe elf Jahre zuverlässig durchgeführt hatte.

Schließlich gab die Versammlung grünes Licht für eine Anhebung der Beiträge für aktive Mitglieder. Kinder zahlen zukünftig 25 statt 20 Euro, Erwachsene 30 statt 25 Euro. Der Familienbeitrag steigt von 60 auf 70 Euro. Die Beiträge für passive Mitglieder bleiben unverändert. pp

