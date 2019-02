Vereine läuten heiße Phase ein

Rippberg.Die Vereine läuten die „Fünfte Jahreszeit“ ein: An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Dann blickt die Bevölkerung von Rippberg und Umgebung gebannt auf die Bühne der Sporthalle, wo auch in diesem Jahr wieder mit Spannung das neue Fastnachtsprogramm erwartete wird.

Viele Stunden Vorbereitung

Die vielen Stunden der Vorbereitungen und Proben finden ihren Höhepunkt in den beiden Prunksitzungen. Wenn am Samstag um 19.31 Uhr der Startschuss fällt, die Musikkapelle den Narrhalla-Marsch schmettert und der Sitzungsleiter die Besucher mit einem dreifachen „Helau“ begrüßt, dann hat die fastnachtliche Hochzeit auch in Rippberg begonnen.

Die Kleinen, aber auch die Älteren kommen zu ihrem Recht, wenn die Vereine am Sonntag ab 15.01 Uhr zum Kinder- und Seniorennachmittag bitten.

Die Zuschauer erwartet an beiden Tagen ein breites Spektrum an Darbietungen. Ein buntes Programm mit Tänzen, Büttenreden, Show und Musik. hape

