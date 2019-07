Vergnüglicher Abend in der Hauptstraße

Modenschau, Jazztanz, ein Drei-Gänge-Menü und das alles in Weiß: Das Sommerfest der Katholischen Frauengemeinschaft begeisterte circa 120 Frauen in der Hauptstraße.

Walldürn. Stilvoll speisen und das ganz in Weiß: Dieser Verlockung folgten am vergangenen Freitagabend bei hochsommerlichem Wetter circa 120 Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Walldürn (kfd) sowie einige geladene Gäste. Alle hatten sich in Schale geworfen und kamen mit Körben bepackt in die Walldürner Hauptstraße, die extra für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde. Das zweite „Sommerfest in Weiß“ wurde im Rahmen des Stadtjubiläums 1225 Jahre Walldürn in Anlehnung an das französische Event-Vorbild in Paris, das Picknick deluxe“, durchgeführt. Kleider, Hüte, Tücher, Schuhe, Perlen, Fächer, Tischdecken, Geschirr, Besteck, Stoffservietten, Blumen, Kerzen, Lampions, und auch vieles von dem, was kulinarisch genossen wurde, erstrahlten in Weiß.

Das Vorstandsmitglied der Frauengemeinschaft, Doris Hamberger, begrüßte alle Gäste und führte nach dem von Clara Hamberger am E-Piano dargebotenen Klavierstück „Nocturno“ von Edvard Grieg zusammen mit Sieglinde Fach vom Vorstandsteam durch den Abend. Bürgermeister Markus Günther dankte in seinem kurzen Grußwort der Frauengemeinschaft für das ehrenamtliche soziale Engagement in Walldürn. Das tolle Bild und Ambiente dieses „Sommerfestes in Weiß“ in der Hauptstraße wertete er als einen sehr gelungenen Beitrag im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten.

Zwischen den lebhaften Tischgesprächen gab es verschiedene Programmpunkte. So hörte man noch vor dem ersten Diner-Gang die von Brunhilde Marquardt vorgelesene Geschichte „Gmütlich sitze“ von Harald Hurst. Ein echter Klassiker, der wie wohl kein anderes Lesestück das Gelingen von Urlauben, Ausflügen und Gesellschaften so zutreffend interpretiert wie diese Satire des in Buchen geboren und heute in Ettlingen lebenden Schriftstellers.

Geografischer Spaziergang

Später präsentierten Ramona Paar und Brunhilde Marquardt gemeinsam unter dem Titel „Bedeutung der Farbe Weiss in Europa“ ein Wort-Defilée zur Farbe „Weiß“, wobei ihr geografischer Spaziergang durch zahlreiche Länder Europas führte. Wie die beiden Moderatoren abschließend feststellten, habe jedes Land Europas seine eigenen individuellen Schätze, und die verschiedenen Kulturen und Sprachen würden das Leben von allen bereichern.

Einer der Höhepunkte des Abends war das vom Hut-Atelier Lang präsentierte „Hut-Defilée in Weiß“ mit 38 von dem bekannten Modisten und Künstler Richard Lang kreierten, zusammen mit dessen Ehefrau Viktoria zusammengestellten Variationen. Als Amateurmodels führten Marleen Farrenkopf, Nadine Farrenkopf, Aline Imhof, Jenny Kreis, Emily Müssig und Hanna Weinmann die Entwürfe vor.

Auch der Tanz „Rasputin“ von der Jazztanzgruppe des TV 1848 Walldürn begeisterte die Gäste. Ganz in Weiß gekleidet wirkten bei dem von Sabine Tschollar einstudierten Werk Thea Englert, Gitte Gehrig, Marion Günther, Heike Hefner, Sonja Hofmann, Elke Leis, Brunhilde Marquardt, Margot Münig, Conny Parisi, Jutta Schmieder, Simone Stich, Christine Straub, Silke Trunk, Lara Tschollar, Sabine Tschollar und Doris Weger als Tänzerinnen mit.

Eine große Überraschung wartete sodann auf die anwesende Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz, sowie auf die Leiterinnen und Vertreterinnen der vier Walldürner Kindergärten. Wie Sieglinde Fach als Mitglied des Leitungsteams der kfd Walldürn betonte, werde das soziale Engagement das ganze Jahr über großgeschrieben, und so habe man beschlossen, den Erlös dieses Abends zu spenden. Bronner-Platz erhielt zur Unterstützung des Frauen- und Kinderschutzhauses des Landkreises eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Die vier Kindergärten St. Georg (vertreten durch Kindergartenleiterin Sonja Huslig), St. Marien und St. Martin (vertreten durch Kindergartenleiterin Nicole Geib) sowie der Evangelische Kindergarten (vertreten durch Erzieherin Claudia Meder) bekamen einen Spendenscheck in Höhe von jeweils 500 Euro.

Als es dunkel wurde und hunderte Wunderkerzen funkelten, legte das Fest nochmals an Strahlkraft zu. „Ein unvergesslicher Abend“, schwärmten einige Gäste. Zum Abschluss wurde noch gemeinsam das Lied „Wochenend und Sonnenschein“ gesungen.

