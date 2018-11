Verkaufspreise festgelegt

Walldürn.Bauwillige müssen im sechsten Erschließungsabschnitt des Baugebiets „Lindig“ 89 Euro je Quadratmeter Bauland bezahlen. Diesen Preis für Bauplätze, die im allgemeinen Wohngebiet liegen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag festgelegt. Für Bauplätze in dem an die Firma Friedrich angrenzenden Mischgebiet werden 80 Euro je Quadratmeter fällig. Im sechsten Erschließungsabschnitt in der

...