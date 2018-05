„Versöhnung wichtige Aufgabe“

Anzeige

Walldürn/Karlsruhe.Bei der jährlichen Sammelaktion für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge haben Soldaten sowie Reservisten der Bundeswehr im letzten Jahr 263 699 Euro in Baden-Württemberg gesammelt. Die Bundeswehr und der Reservistenverband Baden-Württemberg überreichten symbolisch den Scheck an den Volksbund Baden-Württemberg. Dabei wurden aus der Nibelungenkaserne Walldürn geehrt.

Bei dieser Feierstunde im Marmorsaal des Neuen Schlosses dankten der Staatssekretär im Innenministerium Julian Würtenberger und der Landesvorsitzende des Volksbunds, Johannes Schmalzl, den vielen Sammlern und sprachen ihnen für den uneigennützigen Einsatz ihre Anerkennung aus.

Sammelergebnis gehalten

Würtenberger sagte, auch im Namen von Innenminister Thomas Strobel. „Es ist sehr beachtlich, dass die Sammler von Bundeswehr und Reservisten das Sammelergebnis vom Vorjahr haben halten können. Damit sind diese beiden Gruppen ein verlässlicher Posten für die Finanzierung der Volksbundarbeit.“ Die Gespräche während der Sammlung mit den Bürgern seien für die Unterstützung des Volksbunds auch sehr wichtig, ergänzte Würtenberger. Auch heute sei es noch wichtig, dass der Volksbund seine Anstrengungen nicht verringere, die Kriegstoten vor allem in Osteuropa zu bergen, zu identifizieren und umzubetten. Zudem sei die Jugendarbeit eine wichtige Aufgabe des Volksbunds. Immer wieder müsse an der Versöhnung zwischen den Völkern gearbeitet werden, so der Vertreter des Innenministeriums. Da leiste der Volksbund einen wichtigen Beitrag, vor dessen Arbeit er großen Respekt habe, so Würtenberger.