VfB-Förderverein verteidigt den Pokal

Beim elften Ortsturnier des TC Altheim gingen am Pfingstsonntag 16 Teams an den Start. Am Ende verteidigten die Vorjahressieger Helmut Kappes und Marco Rudolf den Pokal.

Altheim. Der Tennisclub Altheim hat am Pfingstsonntag im Rahmen des elften Ortsturniers sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Trotz anfangs regnerischer Witterung waren zahlreiche Gäste der Einladung des 1968 gegründeten Vereins gefolgt.

Neben dem sportlichen Wettstreit hatte auch die Nachwuchsabteilung unter Federführung von Jugendwartin Verena Kappes ein spezielles Kinderprogramm, eine Tombola sowie den Kaffee- und Kuchenverkauf auf die Beine gestellt.